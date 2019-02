Katić: Završiti natjecanje sa 0-6 drugi godinu zaredom je previše

Od Eurokupa košarkaši Cedevite nisu se uspjeli oprostiti barem s utješnom pobjedom. U Draženovu domu, cedevitaši su sinoć propustili dobru priliku da završe natjecanje uzdignute glave, no izgubili su od ruskog Zenita 75:79.

Nažalost, već drugu sezonu zaredom završili su igranje u Europi bez iti jedne pobjede u drugom krugu skupina drugog najjačeg klupskog natjecanja u Europi.

- Završiti drugi put zaredom sa 0-6 Top 16 fazu natjecanja ipak je previše, no ozljede naše visoke linije su nas ubile - kazao je sinoć najbolji cedevitaš Toni Katić (15 koševa, 6 asistencija).

Toni je bio jedan od rijetkih cedevitaša čiji je govor tijela govorio da žarko želi ovu pobjedu što se može reći i za kapetana Stipanovića (13 koševa, 7 skokova, 5 asistencija) ali ne i za Cedevitine Amerikance ne bi moglo reći, posebice ne za Cobbsa (9 koševa) i Cooka (5 koševa).

- Nisam stekao takav dojam. Htjeli smo mi završiti natjecanje s pobjedom, no na kraju smo opet dopustili skokove u napadu, a i promašivali smo otvorene šuteve i neke zicere.

Tako je zborio Katić, koji je ovih dana primio reprezentativni poziv, dok je njegov trener Slaven Rimac govorio o tome koliko je teško motivirati igrače za ovaj tip utakmica koji vam, u kvalifikacijskom smislu, ne donosi ništa a mora se odigrati.

- Cijele godine igrate one utakmice koje nešto znače, a kada dođe jedna koja nema taj značaj logično je da se igrači opuste. Bez ozbira koliko pričao igračima, osjetilo se da tu nema potrebnog naboja. Dosta toga ide meni na dušu jer sam više gledao da dobro raspodijelim minutažu i da se nitko ne ozlijedi, a to mi je bilo važnije od svega zbog onoga što nas čeka a to su završnica Ćosićeva kupa i ligaškog dijela ABA lige. I kod Zenita se vidjelo isto pa je ovo bila više prijateljska nego utakmica za bodove. No, željeli smo mi dobiti, ali smo u završnici imali nekoliko ishitrenih napada, izgubljenih lopti a dozvolili smo im i par skokova u napadu.

Bez obzira na pobjedu njegova sastava, nezadovoljan je bio i trener gostiju, španjolski stručnjak Joan Plaza:

- Nitko mi ne treba reći koliko je teško igrati utakmicu bez posljedica, no i u takvoj se utakmici mora pokazati profesionalizam. Baš kao da je finale nekog natjecanja. Moji igrači počnu reagirati tek kada ja počnem vikati na njih, no ja ne želim nekoga forsirati da radi svoj posao.

Nije to želio niti Rimac pa je ispalo kako je ispalo. Neuvjerljivo i sivo. S gorkim okusom prevelikog niza poraza.

Poredak skupine H: 1. Unics 5-1, 2. Andorra 5-1, 3. Zenit 2-4, 4. Cedevita 0-6.

Osim Cedevite još samo Frankfurt nije imao niti jednu pobjedu u To 16 fazi ovog natjecanja.