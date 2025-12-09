Naši Portali
BREAKING
ABA LIGE

Igrač Zadra nakon monstruozne partije proglašen MVP-jem kola

Zadar: Zadar i Vienna odigrali utakmicu 9. kola AdmiralBet ABA lige
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
09.12.2025.
u 12:40

Činjenica da je Mihailović, osim što je imao izuzetnu individualnu statistiku, predvodio svoju momčad i do nove pobjede, donijela mu je i nagradu za najkorisnijeg igrača kola

Košarkaš Zadra Vladimir Mihailović je proglašen najkorisnijim igračem 9. kola ABA lige, objavljeno je u utorak na službenim stranicama ovog regionalnog natjecanja.

Na utakmici 9. kola sezone između Zadra i Beča , Vladimir Mihailović zabio je 42 koša i upisao tri skoka, dvije asistencije uz indeks uspješnosti od 42 za manje od 31 minutu provedenu na terenu.

Činjenica da je Mihailović, osim što je imao izuzetnu individualnu statistiku, predvodio svoju momčad i do nove pobjede, donijela mu je i nagradu za najkorisnijeg igrača kola.

Zadar je šesti s omjerom pobjeda i poraza 3-5, a u sljedećem kolu u petak gostuje kod Mega Superbeta.
