Cedevita minimalno slavila protiv Splita

Split je u 13. kolu HT Premijer lige minimalno poražen u zagrebačkom Domu sportova od Cedevite sa 79:78 (14:23, 22:20, 20:16, 23:19).

Bila je to utakmica u kojoj su "Žuti" dominirali gotovo cijelim tijekom susreta, na pet minuta do kraja momčad Vladimira Anzulovića vodila je sa 76:65, a onda je uslijedio pad koncentracije. Domaći su stizali prednost iz minute u minutu, ali u posljednjih 29 sekundi Split je ušao s plus 2 i s loptom u rukama.

Međutim, dodavanje Marčinkovića iz auta domaći su presjekli, Domagoj Bošnjak je pogodio tricu i doveo Cedevitu u vodstvo od 79:78. Imali su "Žuti" napad za pobjedu, ali pokušaj Marčinkovića nije bio uspješan. Inače, Split je osim u početnoj minuti i u jednom trenutku sredinom treće četvrtine, stalno vodio, igrao odlično, ali pobjeda je izmakla u posljednjoj minuti.

Žuti su nakon ove utakmice i dalje ispred Cedevite na prvenstvenoj ljestvici, imaju pobjedu više (učinak 9:4).

- Čestitke Cedeviti na pobjedi, što da kažem, čini mi se da smo im poklonili utakmicu. Žalim što smo dobrih 39 minuta prosuli u posljednjoj minuti. Bila je to prava prvenstvena utakmice, još jedan dokaz da je naša liga dobra - rekao je Splitov trener Vladimir Anzulović.

ABA liga - Domaći poraz Zadra

U susretu 17. kola regionalne košarkaške ABA lige Zadar je na domaćem parketu izgubio od Krke 64:72.

Zadar je bolje ušao u utakmicu i vodio je do polovice prve četvrtine. Međutim, Krka je tada okrenula rezultat i više nije ispuštala prednost do kraja susreta. U drugoj dionici gosti su imali +12 (31:19), a potom i 14 koševa viška (37:23).

U trećoj četvrtini Krka je pobjegla na +15 (47:32) i činilo se kako će mirno doći do pobjede. Do kraja trećeg perioda Zadar je smanjio na -9 (44:53), a potom se dvije minute prije kraja približio na svega četiri koša zaostatka. U posljednjih 58 sekundi Zadrani su ušli s tri koša zaostatka, ali nisu uspjeli preokrenuti rezultat i Krka je na koncu slavila sa 72:64.

Goste je do pobjede predvodio Zadranin Dominik Mavra sa 18 koševa i šest asistencija, Jure Blažič je ubacio 11, a Luka Lapornik 10 koševa. Bivši igrač Kvarnera i Cibone Paolo Marinelli je zabio sedam, a Jure Lalić četiri koša.

Kod Zadra najefikasniji su bili Mario Little sa 13, te Lovre Bašić i Domagoj Vuković sa po 10 koševa.