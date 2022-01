Kapitalac 'pobjegao' iz Dinama: Nemam ništa pozitivno reći o klubu, osim o navijačima

Prije dvije i pol godine, točnije u ljeto 2019. godine, lijevi bočni Francois Moubandje na velika je vrata došao u Dinamo. Ne dolazi u Prvu HNL baš svaki dan igrač s 20 reprezentativnih nastupa za kvalitetnu nacionalnu vrstu kao što je Švicarska, pa je, uz činjenicu da je došao uz preporuku švicarskog izbornika Vladimira Petkovića, njegov transfer s razlogom bio smatran kvalitetnom akvizicijom.

Unatoč činjenici da je dobio odličan ugovor i da su mu se predviđale velike stvari u Dinamu, Moubandje nije imao priliku u Dinamu pokazati gotovo ništa. Stoga nije preveliko čudo da je Švicarac kamerunskog podrijetla, nakon prošlotjednog odlaska u turski Gotzepe na posudbu, u razgovoru za Germanijak izjavio da je jako mala šansa da će ponovno zaigrati u dresu hrvatskog prvaka, iako se ovog ljeta vraća s posudbe.

– Jako sam sretan što sam se vratio u Tursku. Ugovor s Dinamom mi istječe u lipnju. Nisam niti slutio da će ovako biti kada sam potpisao za Dinamo. Najveći problem mi je bio što nisam shvaćao zašto se u klubu ponašaju tako prema meni. Nikada mi nitko nije dao neko logično objašnjenje zašto ne igram. Jedino na što sam naišao jest da dobro treniram. No, kada je došla utakmica, moje ime nije bilo na popisu. I koliko god se trudio, dodatno radio i ostajao nakon treninga, Dinamo mi nije dao da procvjetam – objašnjava Moubandje.

Teško je reći da je Moubandje ikako tu bio kriv jer kad god je zaigrao u dresu Dinama, činio se u najmanju ruku kao dobar igrač koji je sasvim sposoban odraditi svoje zadatke na terenu. U tih dvije i pol godine (ne računajući posudbe 18 mjeseci) u Dinamu skupio je samo 20 utakmica uz prosječnu minutažu od 37 minuta po susretu. U startu nije dobio priliku kod Nenada Bjelice koji je na tu poziciju prvotno htio dovesti BiH reprezentativca Eldara Ćivića, zatim je uspio nešto minuta ugrabiti kod Zorana Mamića, a kod Damira Krznara ponovno je pao u drugi plan nakon nekoliko uvodnih susreta s minutažom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 03.08.2021., Zagreb - Trening nogometasa Dinama na maksimirskom stadionu uoci sutrasnje utakmice treceg pretkola UEFA Lige prvka protiv Legije. Francois Moubandje Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Najveće iznenađenje je što ga Krznar nije stavljao u Dinamov roster nakon fenomenalne sezone koju je pružio na posudbi u Alanyasporu od rujna 2020. do lipnja 2021. godine, bio je jedan od najboljih lijevih bekova turske Superlige, koja je generalno kvalitetnija od Prve HNL. Nije to iznenađenje samo zbog sjajnih Moubandjeovih partija, već i zbog činjenice da je Krznar tada kao lijevog bočnog stavljao Bartola Franjića, inače zadnjeg veznog koji se nije libio reći da mu to nije prirodna pozicija. Stoga previše i ne čudi kad Moubandje kaže da mu neke stvari nisu bile jasne.

– Imao sam odličnu sezonu. Napokon sam prodisao i očekivao sam da će me vratiti. Čak su napravili neke administrativne korake da bih mogao odmah zaigrati u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ipak, slutio sam da im ne trebam vjerovati i bio sam u pravu. Ponovilo se sve kao i prilikom prvog dolaska u Dinamo. S jednom razlikom, ovoga puta nisam završio ni na klupi – rekao je Moubandje te dodao:

– Ja si to ne mogu nikako objasniti jer nema nikakvog smisla. Respektirao sam sve u klubu i samo tražio da se na isti način odnose prema meni. Ipak, Dinamo me nije poštovao. Ja mogu razumjeti da se žele promovirati mladi igrači, ali staviti zadnjeg veznog na beka dok imaš iskusne igrače na toj poziciji? I na kraju, gdje je tu razumijevanje? Zašto su me natjerali da se vratim na ovo? – postavlja si pitanja 31-godišnji Švicarac.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 20.06.2020,Velika Gorica - 30. kolo Hrvatski telekom Prve HNL. Utakmica NK Gorica - GNK Dinamo. Joey Suk, Jacques Francois Moubandjer"nPhoto: Jurica Galoic/PIXSELLr"nr"nr"nr"n

Ove sezone u Prvoj HNL kod Krznara i novog trenera Željka Kopića dobio je priliku u samo tri utakmice, a uz to je nastupio i u jednoj utakmici Kupa Hrvatske. Za igrača koji još uvijek aktivno lovi formu za reprezentativne nastupe u jednoj Švicarskoj i za kojeg su u klubu rekli da ''dobro trenira'', to je strahovito mala minutaža.

– Jasno je da onda nemam ništa pozitivno reći o klubu. Od početka do kraja bilo je to negativno iskustvo. Jedino što ću pamtiti iz Zagreba su uspomene na divne ljude koje sam upoznao i navijače koji su cijelo vrijeme boravka u Dinamu bili sjajni prema meni – ustvrdio je Moubandje nadovezavši se kratko na Dinamove navijače:

– Imaju tu strast i ljubav prema Dinamu. Kada sam upoznao neke od tih navijača, uživao sam u tim druženjima jer sam shvatio da uvijek stoje iza igrača. Ako oni prepoznaju da daješ sve od sebe na travnjaku, onda imaš njihovu potporu.

Zaključno, bilo je posve jasno što će Moubandje reći na pitanje bi li ponovio ovu avanturu s Dinamom da može vratiti vrijeme.

– Iz svega navedenog, mislim da je odgovor više nego očit. Ne – zaključio je Moubandje za Germanijak.