Kakvo su iznenađenje napravili Hrvati najbolje svjedoče ove riječi

Čini se da je hrvatskim sportskim asovima najveći izazov promijeniti disciplinu i osvajati medalje u novoj. Nakon veslačke braće Sinković, još jedan olimpijski pobjednik iz Rija odlučio se za novi izazov. Učinio je to jedriličar Šime Fantela (zlatni iz Rija u klasi 470) koji je zajedno s bratom Mihovilom samo dvije godine poslije završio na postolju Svjetskog prvenstva u posve novoj klasi (49er).

Štoviše, u regatnim vodama danskog Aarhusa dogodila se istinska senzacija. Nakon samo godinu dana od prvog zajedničkog nastupa u novoj disciplini, braća Fantela postala su svjetski jedriličarski prvaci pa je prva reakcija kormilara Šime bila ovakva:

– Ovo je prilično ludo! Nisam to ni sanjao. Naš je cilj bio kvalificirati se za Olimpijske igre u Tokiju, a mi smo postali svjetski prvaci.

Šime: Sretan sam zbog brata

O kojoj je razini iznenađenje riječ, podsjetit će nas Šimine riječi izrečene prije odlaska u Aarhus:

– Mi smo 17. posada na svjetskoj rang-listi i, s obzirom na to da smo u toj klasi samo godinu dana, to je dosta dobro. Naš renking govori gdje nam je trenutačno mjesto, no ako bude manji vjetar, ako dobro krenemo, možda možemo i u prvih 10 posada. S obzirom na to da će prvih osam posada osigurati olimpijske vize, mi možda za to još nismo spremni, no uvjeren sam da ćete nas vidjeti u Tokiju 2020.

A mi smo ih već jučer, dvije godine prije Tokija, ugledali na vrhu medaljaškog postolja Svjetskog prvenstva. Zapravo, odličje su Fantele osigurali još dan prije, a da bi ostali bez zlata, trebali su biti sedam mjesta iza Fischera i Grafa. No Nijemci su puknuli pod pritiskom pa su na kraju tek treći s 93 negativna boda jer su ih pretekli pobjednici finalne utrke Francuzi Frei i Delpech (91). U takvim okolnostima hrvatskoj posadi bilo je dovoljno i da u cilj uđu peti i da i kao takvi osvoje zlato s čak 19 bodova prednosti.

– Naš plan za “medal race” bio je držati se Nijemaca. Nismo ih htjeli napadati da njima ne ugrožavamo izglede, ali htjeli smo biti uz njih. Na kraju smo se trudili jedriti sigurno, da nam se ne dogodi neko prevrtanje ili puknuće opreme – kazao je Šime.

U kojoj je mjeri ovo posljedica bratske sloge, četiri godine mlađi Mihovil nije znao reći:

– Mogu samo reći da smo ovaj tjedan dali sve najbolje što imamo.

Na pitanje je pokušao odgovoriti Šime:

– Možda je tajna u tome što si možemo reći više nego partneri koji nisu u bratskom srodstvu. Inače, meni je jako drago da se moj brat, koji to nikad nije doživio, od sada može zvati svjetskim prvakom.

No da efekt obiteljske priče bude još jači, treba reći da im je trener vlastiti otac. A za sve ovo gospodin Edo Fantela itekako je zaslužan. Razmišljajući o najuspješnijim obiteljskim projektima u hrvatskom sportu, netko je jednom napisao da skijanje ima Kosteliće, atletika Vlašiće, a jedrenje Fantele.

Šime je nastupio na 24 SP-a

Premda je diplomirao agronomiju i nikad nije radio kao profesionalni trener jedrenja, a trenutačno je voditelj Odjela za komunalno redarstvo u Gradu Zadru, Edo Fantela potpisnik je svih onih velikih uspjeha svojega sina Šime i Igora Marenića u klasi 470. A u toj priči govorimo o 13 medalja, među kojima su jedan naslov olimpijskog pobjednika, dva naslova svjetskih prvaka i tri krune europskih prvaka.

No i tako iskusan trener ostao je iznenađen brzinom kojom su njegovi sinovi pohvatali konce nove discipline:

– Moja procjena prije ovog SP-a bila je da imamo 5-10 posto izgleda da budemo u prvih 10 i plasiramo se na Olimpijske igre. Ovo je uistinu iznad naših očekivanja, a pogotovo da ćemo obaviti na ovakav način. U 13 plovova dečki su napravili samo jedu pogrešku pri čemu je do izražaja došlo veliko Šimino regatno iskustvo. Od 1998. ovo mu je 24. svjetsko prvenstvo. Osim toga, Miho je odradio dva olimpijska ciklusa na dasci i fizički je maksimalno spreman sportaš. I on je prošao desetak svjetskih prvenstava, nije došao niotkud. Istina je, ovo nismo očekivali, ali ovo nije slučajno. •