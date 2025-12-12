Naši Portali
GAVI

Barca jedva čeka povratak svog wunderkinda, evo kada bi trebao ponovno zaigrati

FC Barcelona vs Real Madrid CF
Siu Wu
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
12.12.2025.
u 11:06

Prošle sezone Gavi je u dresu Barcelone odigrao 42 utakmice u svim natjecanjima te je upisao tri gola i isto toliko asistencija

Standardni prvotimac Barcelone veznjak Gavi (21) dobro se oporavlja od operacije desnog koljena i trebao bi se vratiti na teren u veljači, objavili su španjolski mediji. Gavi je ozlijedio koljeno krajem kolovoza, a u rujnu je otišao na operaciju. Njegov izostanak veliki je gubitak za Barcelonu i zato svi u klubu jedva čekaju njegov povratak na teren.  

Oporavak nakon operacije odvija se dobro, a Gavi je trenutno u fazi kad radi na jačanju kvadricepsa i fleksibilnosti zgloba koljena. Liječnička ekipa Barce predviđa njegov povratak na teren u veljači.

Prošle sezone Gavi je u dresu Barcelone odigrao 42 utakmice u svim natjecanjima te je upisao tri gola i isto toliko asistencija. 
Ključne riječi
nogomet Gavi Barcelona

