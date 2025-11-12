Joško Gvardiol progovorio o velikom problemu: 'Već mjesecima igram ozlijeđen, to dugo traje'

Profesionalni nogometaši, koji redovito odigraju više od 50 utakmica u sezoni, rijetko si mogu priuštiti svakodnevne teške treninge u teretani. Ipak, branič Manchester Cityja i hrvatske reprezentacije, Joško Gvardiol, prkosi tom pravilu, no ne iz želje za dodatnim dokazivanjem, već iz nužde. U iskrenom razgovoru za poznati časopis Men's Health, 23-godišnji Vatreni otkrio je da se već mjesecima bori s problemom koji bi mnoge druge udaljio s terena. "Mučim se s tendinitisom patele zadnjih 10 mjeseci, tako da moram raditi puno vježbi za koljena", priznao je Gvardiol, šokiravši mnoge navijače koji nisu bili svjesni razmjera njegove borbe. Njegova nevjerojatna fizička pojava na terenu skriva svakodnevnu bitku s boli i upornošću koja ga čini jednim od najboljih na svijetu.

Kako bi uopće bio spreman za napore koje iziskuje vrhunski nogomet, Gvardiol je razvio strogu jutarnju rutinu koja mu pomaže držati ozljedu pod kontrolom. Svakog jutra, prije izlaska na teren, posvećuje se specifičnom programu. "Istežem se i radim vježbe mobilnosti najmanje pola sata. Nakon toga volim otići u teretanu", objašnjava Joško i dodaje ključan dio svoje pripreme: "Zatim prelazim na bugarske čučnjeve, tempirajući ih tako da sam spreman odmah izaći na teren prije početka treninga. Za mene je jako važno održavati tetivu toplom kako bih bio spreman za trčanje i rad vani." Upravo ta predanost i disciplina omogućuju mu da nastupa na najvišoj razini unatoč kroničnim problemima s koljenom.

Ono što dodatno fascinira jest njegova zrelost i inteligencija u pristupu treningu. Gvardiol rijetko kada izvodi vježbe do potpunog otkaza, svjestan da bi ga to moglo skupo koštati. "Ovisi o tome kako se osjećam. Ako se osjećam dobro, onda idem s malo većim težinama, ali ako me koljeno boli, smanjim težinu kako ne bih stavljao prevelik pritisak na njega", iskren je branič. Naglašava da je ključ u nečem drugom. "Najvažnije je da sam dosljedan i da to radim svaki dan, ili barem svaki drugi dan. U suprotnom, riskiram da ću opet morati uzeti pauzu zbog ozljede koljena", ističe Gvardiol, pokazujući duboko razumijevanje vlastitog tijela i dugoročnih ciljeva.

Iako je borba s koljenom u prvom planu, Gvardiol ne zanemaruje ni ostatak tijela, priznajući da treninge za gornji dio tijela radi iz kombinacije funkcionalnih i estetskih razloga. "Kao prvo, želim lijepo izgledati. Kao drugo, to je važno. Nogomet je fizički sport i mislim da je zaista bitno imati snagu u gornjem dijelu tijela", kaže on. Problem je, međutim, pronaći pravo vrijeme za takve treninge u pretrpanom rasporedu utakmica svaka tri dana. Najčešće ih odrađuje na dane oporavka, ali samo ako se osjeća odmorno. Za njega je teretana postala ključan dio karijere, ne samo za fizičku spremu, već i za mentalnu snagu. "Teretana je presudna u našem sportu. Ne mora to biti trening od sat vremena, može biti samo 10 ili 15 minuta. Na kraju dana, osjećat ćete se puno bolje znajući da ste učinili nešto dobro za sebe", zaključuje Gvardiol,