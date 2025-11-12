Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SVAKA ČAST

VIDEO Huligani maltretirali dječaka, a onda je na scenu stupio Joško Gvardiol

Premier League - Arsenal v Manchester City
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 07:42

City je na svojim mrežnim stranicama objavio da je Gvardiol sudjelovao u posebnoj akciji posvećenoj Thomasu, strastvenom navijaču kluba koji je prolazio kroz teško razdoblje u školi gdje su ga maltretirali.

Joško Gvardiol pomogao je prirediti nezaboravno iznenađenje mladom navijaču Manchester Cityja u sklopu Tjedna borbe protiv vršnjačkog nasilja. Hrvatski reprezentativac, zajedno s klubom s Etihada, uključio se u kampanju 2025. pod motom “Snaga za dobro”, želeći podržati mlade koji se suočavaju s teškim životnim situacijama.

City je na svojim mrežnim stranicama objavio da je Gvardiol sudjelovao u posebnoj akciji posvećenoj Thomasu, strastvenom navijaču kluba koji je prolazio kroz teško razdoblje u školi gdje su ga maltretirali. Uz to, njegova sestra Cara nedavno je dobila dijagnozu dijabetesa tipa 1, što je cijeloj obitelji donijelo dodatne izazove. Thomasova majka opisala je koliko ju je dirnulo to što njezin sin, unatoč vlastitim problemima, nije prestao biti pažljiv i brižan prema sestri i drugima.

Kako bi mu zahvalili na snazi i dobroti, Manchester City stupio je u kontakt s Thomasovom obitelji i pozvao ih u obilazak kluba. Tijekom posjeta Thomasa je iznenadio njegov omiljeni igrač Joško Gvardiol. Hrvatski branič odvojio je vrijeme da osobno pozdravi Thomasa i njegovu obitelj, potpisao mu dres i fotografirao se s njim.

Susret nije završio samo na tome. Gvardiol i City pozvali su Thomasa i u tunel Etihada uoči premierligaške utakmice protiv Bournemoutha. Ondje je mladi navijač imao priliku pozdraviti svoje idole dok su odlazili prema svlačionici pripremiti se za utakmicu. Iskustvo koje će, kako su poručili iz kluba, pamtiti cijeli život.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Ključne riječi
Manchester City Joško Gvardiol

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja