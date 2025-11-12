VIDEO Huligani maltretirali dječaka, a onda je na scenu stupio Joško Gvardiol

Joško Gvardiol pomogao je prirediti nezaboravno iznenađenje mladom navijaču Manchester Cityja u sklopu Tjedna borbe protiv vršnjačkog nasilja. Hrvatski reprezentativac, zajedno s klubom s Etihada, uključio se u kampanju 2025. pod motom “Snaga za dobro”, želeći podržati mlade koji se suočavaju s teškim životnim situacijama.

City je na svojim mrežnim stranicama objavio da je Gvardiol sudjelovao u posebnoj akciji posvećenoj Thomasu, strastvenom navijaču kluba koji je prolazio kroz teško razdoblje u školi gdje su ga maltretirali. Uz to, njegova sestra Cara nedavno je dobila dijagnozu dijabetesa tipa 1, što je cijeloj obitelji donijelo dodatne izazove. Thomasova majka opisala je koliko ju je dirnulo to što njezin sin, unatoč vlastitim problemima, nije prestao biti pažljiv i brižan prema sestri i drugima.

When Josko met Thomas 🥹



A wholesome moment that this City fan will never, ever forget! 🩵



Together, we can use our #PowerForGood to end bullying, for good 🤝 #AntiBullyingWeek

Kako bi mu zahvalili na snazi i dobroti, Manchester City stupio je u kontakt s Thomasovom obitelji i pozvao ih u obilazak kluba. Tijekom posjeta Thomasa je iznenadio njegov omiljeni igrač Joško Gvardiol. Hrvatski branič odvojio je vrijeme da osobno pozdravi Thomasa i njegovu obitelj, potpisao mu dres i fotografirao se s njim.

Susret nije završio samo na tome. Gvardiol i City pozvali su Thomasa i u tunel Etihada uoči premierligaške utakmice protiv Bournemoutha. Ondje je mladi navijač imao priliku pozdraviti svoje idole dok su odlazili prema svlačionici pripremiti se za utakmicu. Iskustvo koje će, kako su poručili iz kluba, pamtiti cijeli život.