Jose Mourinho pokazao veliko srce, dostavlja hranu i lijekove

Mnoge poznate osobe uključile su se u borbu protiv koronavirusa, a među njima su sportaši i sportski djelatnici.

Menadžer Tottenhama Jose Mourinho pokazao kako nema više vremena čekati te se pandemiji mora stati na kraj.

Slavni portugalski trener uključio se u akciju te se javio za volontiranje u centru za pomoć starima i nemoćnima u londonskoj četvrti Enfield.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to vulnerable people in Enfield who are struggling due to the coronavirus 👏 pic.twitter.com/pA1FX89fC7

U Velikoj Britaniji dosad je zaraženo 6.650 osoba, a od posljedica virusa preminulo je 335 ljudi.

Mourinho je razvrstavao hranu i lijekove ti ih nosio onima kojima je to bilo potrebno.

Mediji nisu znali za ovaj humanu akciju Spursova trenera, ali su osobe koje rade u centru to snimile i objavile na društvenim mrežama.

Portugalac je cijeli dan radio u centru te raznosio hranu, lijekove i ostale potrepštine.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK