Hrvat se iz Londona vratio s koronavirusom! On je prva žrtva sulude odluke

U obraćanju svojim facebook prijateljima, glavni trener Boksačkog kluba Gladijator Tomo Kadić, objavio je uznemirujuću vijest da je jedan od članova hrvatske boksačke reprezentacije pozitivan na korona virus, a mi saznajemo da je riječ o jednom od trenera.

Poput svih članova reprezentacije, pristiglih iz Londona s prekinutih olimpijskih kvalifikacija, i Kadić se zaputio u zadatu mu samoizolaciju iz koje je poručio:

- Jednom kolegi iz reprezentacije javili su da je njegov test na koronavirus pozitivan. Samim time, moguće je da sam zaražen i ja baš kao i ostali kolege iz reprezentacije. To nije baš lagan osjećaj za progutati. Nisam uplašen, no želim potaknuti sve da shvate da je situacija ozbiljna. Nemate se pravo kockati sa životima nečijih djedova i baka ili nekome drugome uskratiti priliku da vidi svoje najdraže samo zato što vi na to gledate drugačije - kazao je klupski trener našeg reprezentativca Tonija Filipija.

Kadić se požalio da su on, kolege treneri i reprezentativci iz Zagreba otišli neopremljeni nužnom opremom.

- Kada smo tamo odlazili nismo imali ništa osim onoga što smo si sami ponijeli. Nikakve maske ili dezinfekcijske gelove. A ništa nas nije dočekalo niti od strane organizatora. Na te kvalifikacije išli smo svojevoljno, a vratili smo se s velikim razočarenjem u hrvatske institucije i Hrvatski boksački savez. Riskirao sam svoje zdravlje, svjestan da mi se ovo može dogoditi, a nije me sram priznati da sam popio pet piva na dan kada sam saznao da su kvalifikacije otkazane jer sam bio svjestan da me, po povratku, čeka samoizolacija. Žao mi je što nismo napravili rezultat kada smo već otišli u Englesku gdje su se neki od nas i zarazili, jer nas nekoliko ima simptome, uključujući i mene.

Kadić naglašava svoje razočarenje odnosom nacionalnog saveza prema članovima reprezentacije.

- Institucije na nižoj razini nisu mislile na nas. Uputio sam apel da bi nas trebalo zaštititi i osigurati nam barem neki prijevoz. Neke države su slale zrakoplove po svoje reprezentacije, a nas su naši smjestili u običan zrakoplov. Ljudi oko nas su imali maske, a mi nismo. Nismo kupili maske, možda niti nismo sve ozbiljno shvatili. Mislili smo kako ni s kim nismo bili u kontaktu i da je to dovoljno, no nitko nas nije niti pravilno uputio. U apelu sam tražio da nam se osigura testiranje u zračnoj luci, da u samoizolaciju možemo otići bez prevelike brige. Tražio sam i da nam osiguraju barem prijevoz do naših domova, kako ne bi nikoga drugoga ugrozili, a dobio sam odgovor da oni to ne rade i kako se sami trebamo snaći. Tada sam shvatio da smo ostali sami kao i puno puta dosad. Razočaran sam što nisu mogli poslati kombi po nas, samo da sve članove reprezentacije dovedu do njihovih domova. Nažalost, Hrvatski boksački savez nije stao iza nas, pa sam u dogovoru s kolegama organizirao naš klupski kombi. Oni se vole samo slikati kad se vratimo s medaljama. Razočaran sam jer nisam dobio niti poruku otkako smo sletjeli.

Sve ovo posljedica je vrlo neodgovorne odluke Međunarodnog olimpijskog odbora i njegove posebne operativne skupine (Boxing Task Force) da se taj kvalifikacijski turnir, unatoč zahuktaloj pandemiji, ipak održi. A onda kada je krenuo, prekinut je nakon samo tri dana.