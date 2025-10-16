Tyson Fury se vraća u ring, sprema se spektakularna borba

Sve je vjerojatnije da će se Tyson Fury u ring vratiti 2026. godine. Kralj Cigana je u siječnju, samo nekoliko tjedana nakon drugog poraza protiv Oleksandra Usika, objavio kako se povlači u mirovinu.

No Fury nije prestao trenirati. Posljednjih nekoliko mjeseci je na društvenim mrežama često objavljivao snimke s treninga što je dalo naslutiti kako se namjerava vratiti borbama, piše Croring.

Boksački fanovi, a posebno oni na Otoku, raduju se tome, jer se sada vraća nada u veliki britanski okršaj dvojice bivših svjetskih prvaka Anthonyja Joshue i Tysona Furyja o kojoj se godinama govorilo.

A Fury cilja na drugog protivnika. Promotor Frank Warren je izjavio kako Kralj Cigana zapravo želi još jednu borbu s apsolutnim prvakom u teškoj kategoriji Oleksandrom Usikom. Ukrajinac ne bi imao ništa protiv tog okršaja.

– Fury mi je dao do znanja da želi nastaviti karijeru. Mnogo se govori o borbi protiv Joshue i kako će se dobro pripremiti za sljedeće izazove. Ali nema šanse da će Fury samo sjediti i čekati. On ima jednu veliku želju, a to je meč protiv Usika – rekao je Frank Warren i nastavio:

– Nema mnogo prijeđenih kilometara, nije luđak, dapače, vrlo je pametan tip. Fury najbolje zna što mu je ostalo i što može učiniti. Ne treba se boriti, a siguran sam da i njegova obitelj to ne želi. Fury je veliki borac i bude li odluči krenuti naprijed, on će to i učiniti.

Fury se prošle godine dvaput borio protiv Usika i oba puta izgubio, to su mu zasad jedini porazi u karijeri. Izgubio je sredinom svibnja u meču za apsolutnog prvaka svijeta teške kategoriji, a onda i krajem godine u revanšu.

Neporaženi Oleksandr Usik je u srpnju nokautom u petoj rundi pobijedio Daniela Duboisa i drugi put ujedinio pojaseve svjetskog prvaka teške kategorije.