Ako se dogodi meč velikana

Očevi će imati lijepu priliku ispričati sinovima tko su bili titani Cro Cop i Fedor

Autor
Dražen Brajdić
15.10.2025.
u 06:30

Obojica u posljednje vrijeme žestoko treniraju, puno više no što bi bivši borci u njihovim godinama to činili, što će reći da je taj meč vrlo blizu i da niti jedan ne želi razočarati svoje poklonike

Borba između Fedora i Cro Copa, za koju se još ne zna gdje bi se trebala održati, odvijala bi se u osam rundi po tri minute s klasičnim boksačkim rukavicama. I dok neki misle da bi to bila ekshibicija, vjerujemo da bi to bio pravi boksački meč i da bi se oni , premda veterani, u ringu "poubijali". Uostalom, pobjednik će biti stimuliran s brojem razloga koji se piše s puno nula.

Kao izvjestitelju s njihove prve borbe ovaj novinar može samo žaliti što se nije dogodio uzvrat dok su obojica bili u naponu snage jer su im se putevi razišli – Cro Cop je iz Pride otišao u UFC u koji Fedor nikad nije stigao. No, isto tako smo znatiželjni vidjeti koliko njih dvojica još mogu. Za Mirka znamo da trenira nemilice i da trenirati nikad nije ni prestao a i iz Fedorova tabora stižu informacije da trenira žestoko kako dugo nije.

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske

I kao što nam reče jedan mladi kolega, bit će to prilika da očevi podsjete sinove na to koliko je velik borac, i kakav ambasador svog sporta, bio Mirko Filipović. Ali i koliko je velik bio njegov protivnik za kojeg je Cro Cop uoči njegove posljednje borbe napisao:

Suta rano ujutro, nakon njegove posljednje borbe, posljednji Prideov gigant i šampion, Fedor Emilianenko, napustit će bojno polje. Za mene je on najveći i najkompletniji MMA borac svih vremena i bilo je zadovoljstvo i privilegij djeliti s njim ring jednom ali i istu svlačionicu u Saitama Areni više puta. Bez obzira kako taj meč završio, za mene a i mnoge druge ostat ćeš zauvijek ikona slobodne borbe i najveći svih vremena. GOAT. Sretno Fedore.

Fedor je tu borbu izgubio i to tehničkim nokautom što i ne čudi jer je imao 47 godina no to nije umanjilo veličinu borca koji je ostvario 28 pobjeda u nizu. I koji je za Mirka lani rekao ovo:

- Uz onu s Minotaurom, borba s Mirkom je bila jedna od dvije najvažnije borbe u mojoj karijeri. Morao sam itekako dobro proučiti njegov stil borbe ali i taj njegov famozni higk-kick da bih se od toga ubojitog arsenala mogao obraniti.
Ključne riječi
Boks MMA Fedor Cro Cop

