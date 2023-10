Jakirović progovorio o mogućem otkazu: To je pitanje za Upravu Dinama

Dinamo je u sudačkoj nadoknadi izgubio od Gorice, a jučer je s dva pogotka u nadoknadi postigao dva pogotka, napravio preokret i na kraju pobijedio Lokomotivu s 2:1.

Iskreno, već na poluvremenu počeli smo pisati oproštajni tekst jer Sergej Jakirović ne bi preživo i i peti poraz u šest utakmica, ovo je bila utakmica koju su plavi morali dobiti da ne bi došlo do smjene trenera.

Nakon maksimirskog poraza od češke Viktorije u trećem kolu Konferencijske lige trener Dinama Sergej Jakirović najavio je osvježenja u momčadi za susret s Lokomotivom. To je i napravio, iako tko god je pokušao ovaju jučerašnji sastav Dinama ne bi pogodio. Tako je priliku po prvi put nakon povratka u Dinamo priliku na stoperu dobio Theophile što i nije nekakvo iznenađenja s obzirom da Bernauer i Boško Šutalo nisu briljirali, na lijevom je beku bio Mauro Perković, dok je Ljubičić počeo na klupi. U vezi su bili Ademi, Mišić i Bulat, na krilima Baturina i Menalo, a prvi je put u početnih jedanaest u špici krenuo Sandro Kulenović. I da, Zagorac je bio na vratima umjesto Nevistića.

Ne znamo što je zamislio Jakirović, ali nije krenulo dobro. Dosad ponajbolji igrač plavih Marko Bulat teško je pogriješio i idealno poslužio Indrita Tucija koji je sam išao na Zagorca i prebacio ga 1:0 vodstvo Lokomotive u četvrtoj minuti.

>> Galerija s utakmice

Dinamo je ponovno bio očajan, spor, bez ideje, bez prave prilike, a ozbiljnije je tek zaprijetio u 40. minuti Ademi nakon dobrog proigravanja Perića, no lopta je otišla od bloka pored vratiju. Prije toga dvaput je pokušao Perković iskosa, ali nije bilo previše opasno za Čavlinu. Do odmora je još dobro pucao Bulat, ali Čavlina je to izvadio iz svog desnog kuta.

Plavi su očito potpuno potonuli, izgledali su nemoćno, očito su utonuli u ogromnu krizu.

No, nastavku je to izgledalo bolje, plavi su pokazali puno želje, trke, prijetili su lokosima. Prvo je glavom pokušao Ademi, no lopta je išla u vratara Lokomotive, pa je udarac Ristovskog otišao pored vratiju. Razigrao se tu Dinamo, stisnuo, pa je opasno pucao Ljubičić, no Čavlina je obranio.

U 73. minuti sudac Jović dosudio je jedanaesterac nakon starta Bartoleca i Vidovića, no nakon pregleda VAR-a sudac je poništio svoju odluku.

I toj dominaciji plavih Lokomotiva je mogla u 88. minuti do povećanja vodstva, Žilinski je okrenuo Ljubičića, no pucao je pored vratiju. Na drugoj strani je Ristovski pucao glavom u Čavlinu, pa je u toj nadoknadi opasno pucao Sučić, no i to je obranio Čavlina, a u četvrtoj minuti nadoknade Baturina je krasno ljevicom pogodio suprotni gornji kut za 1:1.

I onda erupcija jer je u sedmoj minuti nadoknade Kaneko zabio. Mišić je odigrao za Ljubičića, ovaj na drugu vratnicu gdje je uletio Kaneko i pogodio za pobjedu i veliko slavlje.

Koliko god za plave bio važan taj preokret i dalje ostaje pitanje igre, pogotovu iz prvog dijela susreta, igre koja je loša i bezidejna, a utakmicu su plavi izvukli na mišiće, odlučili su se u nastavku bacati na glavu, boriti za svaku loptu. No, zašto tako nisu igrali od početka, pitanje je i za njih i za njihovog trenera koji bi bio smijenjen da je Žilinski pogodio za 0:2 u 88. minuti.

- Sami smo si krivi, imali smo priliku otići na 2:0, ali nismo zabili. Razmišljao sam nakon toga - pa neće nas valjda kazniti, a baš to se dogodilo. Prebrzo smo gubili lopte, predavali smo ih njima, nismo bili dobri u drugom poluvremenu, izgleda da momčad nije bila pripremljena za sudačku nadokandu, haha... Da smo zabili u 90. minuti, utakmica bi bila gotova, ali to se događa u nogometu. Imam osjećaj da smo uvijek kažnjeni u tim zadnjim minutama – kazao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

Dinamo je preživio, iako je živio na rubu.

- Prevažna je ovo pobjeda za nas, možda i krucijalna. Nakon svega što nam se događalo, nešto nam se danas vratilo. Znanstvena fantastika je što je Lokomotiva preživjela od 70. minute do kraja, osobito nakon šokantnog početka. Reagirali smo sa zamjenama, tražili smo dodatni impuls. Svi koji su ušli su donijeli taj impuls, a imali smo jako puno problema uoči utakmice. Riskirali smo s Baturinom koji je imao želučanih problema, tražio je da igra i Izdržao je sve i zabio fantastičan gol, on je blago hrvatskog nogometa. Svaka čast svim igračima, vidjela se ogromna želja, bacali su se na glavu. Smatram da će ovo biti veliki vjetar u leđa - rekao je Jakirović.

Dinamo je jako loše ušao u utakmicu, a u nastavku se ozbiljno dignuo.

- To je mentalitet pobjednika i ogromno iskustvo, puno takvih utakmica su igrači odigrali, oni su ti koji povuku, mlađima je odmah lakše. Dobro je što su iskusni igrači s nama... Nisam nikad imao četiri poraza u pet utakmica, nisam imao ni dva zaredom. Da mi je netko rekao da će tako biti, kazao bih da je lud. Ali, moraš naći snage da se izvučeš iz toga. Nismo upali u letargiju, znali smo da ne može trajati dovijeka.

Takuro Kaneko bio je junak plavih, ušao je s klupe i konačno je pokazao zašto je doveden, ne samo zbog pogotka.

- Bit će neki catering, jako mi je drago radi njega. Trudi se jako, treba mu prilagodba i vjerujem da će i njemu biti snaga za dalje. Počeo je učiti engleski, ima i prevoditelja i prilagođava se polako - dodao je Jakirović, a na upit bi li odstupio da je izgubio utakmicu odgovorio je:

- Rekao sam da nema predavanja, a što bi bilo, pitanje je za Upravu.