VIDEO Pogledajte golove s infarktne utakmice: Dinamo okrenuo na rijetko viđen način

Dinamo je na nevjerojatno dramatičan način slavio protiv Lokomotive (2:1) u Maksimiru u 13. kolu HNL-a. Lokomotiva je do sudačke nadoknade imala 1:0, no Dinamo je okrenuo utakmicu i stigao do pobjede.

Indrit Tuci je doveo goste u vodstvo u četvrtoj minuti utakmice, no plavi su u samoj završnici uspjeli okrenuti rezultat. Izjednačio je Martin Baturina u četvrtoj minuti nadoknade, a pobjedu domaćinu donio je Japanac Takuro Kaneko u sedmoj minuti nadoknade.

Dinamo je tako nakon niza loših rezultata barem malo došao do zraka. Hrvatski prvak je gradskog suparnika dočekao sa čak četiri poraza u posljednjih pet susreta. Sve do sudačke nadoknade se činilo kako će se crni niz nastaviti i protiv lokosa, no Dinamo je uspio preokrenuti rezultat i kupiti barem malo mira.

