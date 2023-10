Jakirović: Baturina je dragulj hrvatskog nogomet, a Kaneko se opustio i pomoći će nam

Trener Dinama Sergej Jakirović prokomentirao je pobjedu nad Lokomotivom (2:1) koja je izborena golovima u sudačkoj nadoknadi. Baturina i Kaneko tako su vjerojatno sačuvali posao.

- Moram pohvaliti dečke za karakter, hrabrost i samopouzdanje. Publika je to osjetila, dala nam vjetar u leđa i uspjeli smo pobijediti, što nam je u ovom trenutku krucijalno. Nakon šokantnog ulaza u utakmicu gdje smo dali fantastičnu loptu za Tucija, bili smo u šoku deset minuta. Nakon toga smo nešto i stvorili, ali Čavlina je skinuo par dobrih lopti. Na poluvremenu smo se dogovorili da nema predaje do kraja. Lokomotiva je do 70. minute preživjela, to je bilo nevjerojatno. Toliko udaraca, ulazaka u šesnaesterac, ali lopta nije htjela u gol - rekao je Jakirović.

Žilinski je pred kraj utakmice imao zicer za 2:0 što bi vjerojatno riješio pitanje pobjednika.

- Što mi je prolazilo kroz glavu? Da neće valjda zabiti. Ali to se događa. Drago mi je zbog gola Baturine. On je dragulj hrvatskog nogometa. A drago mi je i zbog Kaneka. Opustio se i sigurno nam može pomoći u nastavku sezone.

Jakirović je dosta promiješao sastav.

- Perić više nije mogao. Osjeti se četvrtak. Ujutro je otpao Špikić zbog temperature. Baturina je imao želučanih problema, ali tražio je igrati. Pustili smo ga od početka, pa koliko izdrži. Moram pohvaliti i Sučića koji je fantastično odradio 15 minuta i najavio velike stvari.