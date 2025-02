Izvučeni parovi Lige prvaka: Real ide na Atletico, Bayern na Bayer, Liverpool protiv PSG-a

Današnjim ždrijebom nokaut-faze Lige prvaka, koji se održava u švicarskom Nyonu s početkom u 12 sati, doznali smo parove osmine finala, ali i cjelokupni kostur natjecanja sve do finala koje se igra na Allianz Areni u Münchenu 31. svibnja. Osam momčadi koje su plasmanom od prvog do osmog mjesta na ligaškoj ljestvici osigurale direktan plasman u osminu finala igrat će protiv osam momčadi koje su svoje mjesto morale izboriti putem dodatne play-off faze. Parovi su djelomično određeni plasmanima na ligaškoj ljestvici te mini kosturom play-off faze, a djelomično će biti određeni današnjim ždrijebom. To znači da svaka momčad već zna koja dva potencijalna protivnika može dobiti.

Ovo su parovi osmine finala Lige prvaka:

PSV - Arsenal

Bayern - Bayer Leverkusen

PSG - Liverpool

Borussia Dortmund - Lille

Club Brugge - Aston Villa

Feyenoord - Inter

Benfica - Barcelona

Real Madrid - Atletico Madrid

U Ligi prvaka u osmini finala Hrvatsku će predstavljati pet nogometaša; Modrić (Real), Perišić (PSV), Ivanušec (Feyenoord) te Stanišić i Vidović (Bayern). Kao trener tu je i Kovač u Borussiji Dortmund.