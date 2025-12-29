Schumacher je najplaćeniji vozač Formule 1 u povijesti: Evo koliko je zaradio legendarni Nijemac

Sezona Formule 1 2025. donijela je novog prvaka u liku Landa Norrisa, no financijski tron ostao je rezerviran za dvojac koji je obilježio proteklo desetljeće. Max Verstappen i dalje je na vrhu liste zarada, dok je Lewisu Hamiltonu prelazak u Ferrari donio ugovor života, unatoč jednoj od najtežih sezona u karijeri.

Porast plaća od 15 posto

Dok se na stazi vodi bitka za tisućinke sekunde, izvan nje se odvijaju jednako žestoki pregovori koji definiraju financijsku hijerarhiju u najbržem cirkusu na svijetu. Sezona 2025. nije bila iznimka, potvrdila je da trend rasta primanja najvećih zvijezda i dalje ne posustaje. Desetorica vozača s vrha platne liste zajedno su, prema procjenama, uprihodila 363 milijuna dolara od plaća i bonusa, što je znatan porast od čak 15 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, ono što najviše intrigira jest činjenica da novi svjetski prvak, McLarenov Lando Norris, nije ni blizu vrha te liste. Njegov trijumf na stazi donio mu je slavu i velike bonuse, ali to nije bio dovoljno da s financijskog trona svrgne dvojicu titana.

A na vrhu te zlatne piramide, četvrtu sezonu zaredom, sjedi Max Verstappen. Iako u 2025. nije uspio obraniti naslov prvaka, njegova dominacija u prethodnim godinama i status neospornog vođe Red Bullove momčadi osigurali su mu ugovor koji ga čini nedodirljivim. Njegova ukupna zarada procijenjena je na nevjerojatnih 76 milijuna dolara, od čega čak 65 milijuna čini fiksna osnovna plaća, dok se preostalih 11 milijuna odnosi na bonuse. Odmah iza Nizozemca, s gotovo jednako impresivnim brojkama, nalazi se Lewis Hamilton. Njegov senzacionalni prelazak u Ferrari nakon duge i trofejne ere s Mercedesom bio je glavna priča prijelaznog roka, a financijski detalji tog transfera sada su izašli na vidjelo. U svojoj prvoj sezoni za volanom crvenog bolida, sedmerostruki svjetski prvak zaradio je 70,5 milijuna dolara. Ono što je zapanjujuće jest struktura te zarade: rekordnih 70 milijuna dolara čini osnovna plaća, dok je tek 500.000 dolara stiglo kroz bonuse.

I dok se Verstappen i Hamilton natječu u astronomskim plaćama, priča Landa Norrisa potpuno je drukčiji poslovni model. Mladi Britanac je u 2025. ostvario san svakog vozača i osvojio naslov svjetskog prvaka, no što se tiče zarade, zauzeo je "tek" treće mjesto s ukupno 57,5 milijuna dolara. Ključ je, kao i kod Hamiltona, u strukturi primanja. Norrisova osnovna plaća u McLarenu iznosi relativno skromnih 18 milijuna dolara. Međutim, njegov ugovor krcat je klauzulama vezanima za performanse, koje su se u potpunosti aktivirale. Pobjede, postolja i na koncu naslov prvaka donijeli su mu čak 39,5 milijuna dolara u bonusima, uključujući i poseban bonus od deset milijuna dolara samo za osvajanje titule. Ovaj model, koji primjenjuje i njegov timski kolega Oscar Piastri, koji je zaradio 37,5 milijuna dolara (deset milijuna plaće i čak 27,5 milijuna bonusa), pokazuje filozofiju McLarena: uspjeh se nagrađuje, i to bogato.

Iza vodeće trojke, financijska slika Formule 1 postaje šarolika i otkriva različite statuse i pregovaračke pozicije vozača. Charles Leclerc, druga violina Ferrarija, ima zajamčenu plaću od 30 milijuna dolara, bez bonusa u 2025., što je rezultat novog, poboljšanog ugovora koji ga veže za Maranello na duge staze. Vječni Fernando Alonso u Aston Martinu i dalje dokazuje da su godine samo broj, kako na stazi tako i na bankovnom računu, s ukupnom zaradom od 26,5 milijuna dolara.

Bogatstvo od 790 milijuna dolara

Novinari iz magazina GQ sastavili su listu pet najbogatijih vozača u povijesti ovog sporta i zanimljivo je da su samo dvojica od njih dio aktualnog svjetskog prvenstva. Ostala trojica su zvijezde iz bliske i dalje prošlosti Formule 1, a jedan od njih više nije među živima. Petorica najbogatijih vozača u povijesti Formule 1 prema GQ: Mihael Schumacher koji ima ukupno bogatstvo od 790 milijuna dolara, Lewis Hamilton je drugi s 304 milijuna dolara, treći je Fernando Alonso s 264 milijuna dolara, slijede Kimi Raikkonen s 254 i Niki Lauda s 203 milijuna dolara.