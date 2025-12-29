'Ne volim mahati braniteljskom prošlošću, no moje Alfe su mi posebna emocija, to su bili teški uvijeti'

Na isteku sportske 2025. godine razgovarali smo s prvim operativcem Hrvatskog odbora, s glavnim tajnikom Sinišom Krajačem. Premda pojavom odskače od prosječnosti, riječ je o, medijski, relativno samozatajnom sportskom djelatniku koji crvenim tepihom kroči samo kad je to nužno. On se ne gura pred kamere i mikrofone i rijetko daje intervjue. Naročito ne opsežne poput ovoga.



Tajniče, kako je vama izgledala hrvatska postolimpijska 2025. godina?