Evo što se događalo iza zatvorenih vrata na ključnom sastanku Trumpa i Zelenskog

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u nedjelju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u raskošnom ambijentu Mar-a-Laga kako bi raspravljali o revidiranom mirovnom planu od 20 točaka za okončanje rata u Ukrajini, koji traje od ruske invazije 2022. godine. Nakon više od tri sata razgovora, dvojica čelnika nisu objavila značajan napredak, ali je Trump izrazio optimizam, naglašavajući da su "vrlo blizu" dogovora. Sastanak je uslijedio nakon Trumpovog telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je dodatno naglasilo složenost pregovora. Glavne sporne točke ostaju sudbina Donbasa, pitanje nuklearne elektrane Zaporižje i teritorijalne koncesije. Zelenski je pokazao fleksibilnost, predlažući referendum o promjenama granica, ali samo uz prekid vatre, što Rusija trenutno odbija. Trump je, pak, sugerirao da bi Ukrajina mogla razmotriti ustupke oko teritorija kako bi se izbjegle daljnje eskalacije. "Imamo jedno ili dva vrlo trnovita pitanja, ali mislim da napredujemo“, rekao je Trump novinarima nakon sastanka, dodajući da očekuje jasniju sliku u sljedećih nekoliko tjedana. Pohvalio je Zelenskog, nazvavši ga 'hrabrim', te istaknuo napredak u posljednjem mjesecu, posebice u vezi s nuklearnom elektranom Zaporižje, gdje je, prema njegovim riječima, Putin pokazao suradnju.

Zelenski je ponovio da je 90% uvjeta mirovnog plana dogovoreno, no preostalih 10% predstavlja ključne prepreke. "Radimo na rješenjima, ali potrebna je volja svih strana", izjavio je ukrajinski predsjednik, zahvalivši Trumpu na angažmanu.

Atmosfera u Mar-a-Lagu bila je manje formalna nego na prethodnim sastancima u Washingtonu, a Trump je u šali primijetio da Zelenski 'više ne želi u Bijelu kuću' nakon što je vidio raskoš njegovog imanja. Ipak, ozbiljnost situacije ostala je u prvom planu, s Trumpom koji je upozorio da bi, bez dogovora, sukob mogao rezultirati 'milijunima dodatnih žrtava'.

Američki, ukrajinski i europski timovi nastavit će pregovore u nadolazećim tjednima, potencijalno u Washingtonu, dok Trump planira ponovni razgovor s Putinom. Unatoč optimizmu, obje strane priznaju da je put do mira trnovit, s ključnim izazovima koji zahtijevaju kompromise i zajedničku volju za rješenjem, piše CNN.

BBC u svojoj analizi navodi da su nakon višesatnog sastanka, najdužeg između dva čelnika do sada, obojica izrazila optimizam, nazvavši razgovore „izvrstnima“ i „odličnima“. Međutim, ključna pitanja ostala su neriješena, a konkretan napredak u pregovorima izostao je.

Fokus razgovora bio je na revidiranom mirovnom planu od 20 točaka, no pitanje teritorijalnih ustupaka, koje Rusija postavlja kao uvjet za mir, a čini se da ga podržavaju i SAD, i dalje je bez odgovora. Zelenski nije javno prihvatio ideju predaje teritorija, što je pozitivan signal za Ukrajinu, ali je nagovijestio mogućnost referenduma za odobrenje potencijalnog sporazuma. Pitanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu također je ostalo nejasno. Zelenski tvrdi da su jamstva „100% dogovorena“ sa Sjedinjenim Državama, no bez objavljenih detalja ostaje upitno jesu li dovoljna za sprječavanje budućih ruskih napada. Rusija je, pak, odbacila prijedloge o prekidu vatre i raspoređivanju multinacionalnih snaga za nadzor, koji su izneseni prije sastanka. Trump je pohvalio Zelenskog, nazvavši ga „hrabrim“, i izrazio uvjerenje da je mir „vrlo blizu“. Istovremeno, nastavio je pozitivno govoriti o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, s kojim je razgovarao telefonom prije sastanka, opisujući ga kao „ozbiljnog“ i zainteresiranog za „uspjeh Ukrajine“. Ova retorika zabrinjava ukrajinske pristaše, piše BBC, posebice jer Trumpov pritisak dosad uglavnom osjeća Zelenski.

"Imamo složena pitanja, ali napredujemo“, rekao je Trump novinarima, dodajući da bi sljedećih nekoliko tjedana moglo donijeti jasniju sliku. Ipak, upozorio je da bi, bez dogovora, sukob mogao rezultirati „milijunima dodatnih žrtava“. Unatoč optimizmu, sastanak nije donio konkretne pomake, a pitanje što će Trump učiniti ako Rusija odbije dogovor ostaje otvoreno. Dok američki, ukrajinski i europski timovi nastavljaju pregovore, izgledi za trajni mir u Ukrajini i dalje su neizvjesni.