Ciboni novi udarac zadao bivši joj trener Sesar na čelu Dubrave: "Pobjeda je slatka"

Ako će o tome suditi opća sportska javnost onda su košarkaši Cibone u domaćem prvenstvu (SuperSport Premijer ligi) doživjeli još jedan iznenađujući poraz. No, poraz od Dubrave (75:81), koju su kladioničari itekako podcijenili, za one koji prate domaću klupsku košarku nimalo nije iznenađujući.

Jer, otkako je dubravaše preuzeo bivši izbornik (i bivši Cibonin trener Josip Sesar), to je neka sasvim druga momčad od one koja je posrtala u početku domaće sezone. S druge strane, Cibona pak više nije ona momčad koja je sjajno otvorila sezonu i u Europa kupu krenula s tri pobjede u nizu. To je sada sastav koji svom treneru Ivanu Rudežu kida živce.

U tom sastavu već neko vrijeme nema slovenskog razigravača Šiška, igrača euroligaškog talenta koji ima problem s leđima, i Cibona nema dobar protok lopte a niti organizaciju igre kakvu je imala. Postavljanje napada sada je palo na leđa jedinog razigravača Krešimira Radovčića (14 koševa, sedam skokova, šest asista), a kad je on na klupi to radi bek-šuter Justin Roberson, i vukovi gube utakmice.

Nakon Dubrovnika, Alkara i Zaboka, uslijedio je i poraz od Dubrave koja igrački zapravo gotovo pa i nije ništa lošija od Cibone. Jer, ima razigranog Lovru Gnjidića (16 koševa) koji je ove večeri izgledao bolje od bilo kojeg cibosa baš kao i Johna Michaela Wrighta (23 koša, četiri trice, pet asista) koji je izgledao bolje od Cibonina Amerikanca Justina Robersona (15 koševa).

Uz spomenute, igrača prevage Dubrava je imala i u Jean-Fracoisu Rajaoferi, trećem beku jako na lopti a upravo je u tom dijelu igre Sesarov sastav ostvarivao prednost. Igrati s dva, a nerijetko i s tri, igrača jaka na lopti bila je prednost dubravaša i to je nešto što ova Cibona nema pa se od nje lakše braniti.

A novopridošli centar Marijan Čakarun (stigao iz Samobora) ovaj put nije donio očekivanu dubinu a pod košem se od cibosa najbolje snalazio najviši igrač na parketu Markus Lončar (13 koševa, četiri napadačka skoka).

Jedan od onih koji je Ciboni presudio bio je i bivši cibos Domagoj Vuković koji je iz "pick and pop" igre zabio dvije trice dok je Matej Perković podijelio tri blokade.

Ono što je porazno po cibose jest da su oni u prvoj minuti drugog poluvremena bili na "minus 21" (23:44). Da, za prvih 21 i pol minutu vukovi su zabili samo 23 koša čemu se ne treba ni čuditi ako se pogleda njihov šut za tricu a on je 17 posto (4 od 23). S druge strane, dubravaši su zabili devet dalekometnih šuteva uz preciznost od 37 posto (9 od 24).

Uz određeno "kasno paljenje" cibosi su stisnuli u obrani pa su u završnici došli na "minus pet" (69:74) no onda je Roberson ishitreno šutirao tricu preko čovjeka i promašio izglede svoje momčadi da napravi veliki preokret. Jesu na kraju Radovčić i Hepa pogodili dvije trice ali tek da bi ublažili poraz i za nijansu popravili šuterski učinak svog sastava koji je bio prilično skroman.

- Očekivao sam lakši završetak u odnosu na ono što se vidjelo u prvih 30 minuta, ali pobjeda je slatka - kazao je trener pobjedničkog sastava Josip Sesar kojemu je ova pobjeda svojevrsni desert jer ga krajem prošle sezone Cibona nije htjela zadržati.

A njegov nasljednik na klupi vukova Ivan Rudež ovako je prokomentirao susret:

- Događaju nam se već nekoliko utakmica zaredom mentalne blokade. To traje već tri pa i četiri tjedna. Imamo određene blokade u ulascima u utakmicu a lopte koje gubimo su proizvod dekoncentracije i krivih odluka koje odnosimo. U obrani smo kiksali, nismo rotirali kako treba. Svima je jasno da teret favorita koji mi nosimo nije lak, ali mi smo Cibona i mi moramo naučiti nositi taj teret jer nama je jasno da svi uživaju u našim porazima i svi uživaju kad mi krvarimo. Ali, mi ćemo se vratiti, bit ćemo pametniji i nećemo odustati.

Nakon ove utakmice Cibona je na ljestvici SuperSport Premijer lige, sa skorom 6-7, pala na šesto mjesto dok se Dubrava nastavila oporavljati od katastrofalnog starta i sada ima pet pobjeda (5-8) i nalazi se na devetom mjestu.

I dok je Žan Mark Šiško ovu utakmicu gledao s klupe, centar Matej Rudan promatrao ju je s tribina jer on više nije u momčadi Cibone. S dolaskom Čakaruna izgubio je svoje radno mjesto pa je sada u potrazi za novim klubom.