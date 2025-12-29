Naši Portali
AFRIČKI KUP NACIJA

Kamerun i Obala Bjelokosti remijem napravile veliki korak prema osmini finala

QAT, FIFA WM 2022, Schweiz vs Kamerun
EXPA/ Hasan Bratic
VL
Autor
Hina
29.12.2025.
u 08:30

Obje reprezentacije sada imaju po četiri boda, a podsjetimo plasman u drugi krug natjecanja izborit će po dvije ekipe iz svake od šest skupina, te četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

U susretu 2. kola F skupine afričkog Kupa nacija Kamerun i Obala Bjelokosti su u Marakešu remizirali 1-1 načinivši veliki korak prema plasmanu u osminu finala.

Prvu veliku priliku na utakmici imao je Kamerun u 21. minuti, ali je Christian Kofane pogodio prečku. Početkom drugog dijela Franck Kessie je zabio za Obalu Bjelokosti, ali je gol poništen nakon intervencije VAR-a i to zbog prekršaja.

Samo nekoliko minuta kasnije Kamerun je ponovo uzdrmao okvir suiparničkog gola. Ovoga puta pucao je Danny Namaso.

Obala Bjelokosti je povela u 51. minuti golom Amada Dialla. No, samo pet minuta kasnije Kamerun je uspio izjednačiti i to uz veliku dozu sreće. Pucao je Junior Tchamadeu, no lopta je pogodila Ghislaina Konana i u velikom luku prevarila vratara Yahiju Fofanu.

U prvom susretu iz ove skupine Mozambik je u Agadiru pobijedio Gabon sa 3-2 upisavši prvu pobjedu u povijesti afričkih prvenstava.

Mozambiku je to bila 17. utakmica u povijesti Kupa nacija i tek prva pobjeda. U dosadašnjih 16 susreta zabilježio je četiri remija i 12 poraza.

Faisal Bangal je doveo Mozambik u prednost u 37. minuti, a pet minuta kasnije je Geny Catamo zabio za 2-0. U posljednjim trenucima prvog dijela Pierre-Emerick Aubameyang je smanjio. Diogo Calila je u 52. minuti pogodio za 3-1, da bi Alex Moucketou-Moussounda u 76. minuti smanjio na konačnih 3-2.

Obala Bjelokosti i Kamerun vode sa po četiri boda, Mozambik ima tri, a Gabon je na začelju bez bodova.

U zadnjem kolu, 31. prosinca sastaju se Gabon i Obala Bjelokosti, te Kamerun i Mozambik.
