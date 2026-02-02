Izranjavani hrvatski rukometaš oduševio sve prisutne na Trgu: 'Je*ote koliko nas ima'

U ovim trenucima na glavnom zagrebačkom Trgu traje doček hrvatske rukometne reprezentacije koja se s bronačnom medaljom oko vrata vratila s Europskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Nekoliko desetina tisuća navijača došlo je pozdraviti svoje ljubimce koji su ih razveselili i ovog siječnja.

Onii su se, kako i priliči, s pozornice obratili navijačima koji su ih bodrili u svakom trenutku, a prvi je to učinio kapetan Ivan Martinović:

Thompson stigao na doček - vlada euforija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je čudo, prije godinu dana smo bili tu. Sve vas volim i svaka vam čast. Kada ovo vodim, mislim da još uvijek sanjam, blizu je da krenem plakati iako više nemam suza. Ova medalja je i za vas! Velika mi je čast biti kapetan ovoj ekipi. Vjerovali smo da ono prošle godine nije bilo slučajno. Vratili smo se s medaljom doma! - poručio je.

Nakon njega, na red je došao i David Mandić. Sjajni defentivac i sigurni realizator s desnog krila u napadu već godinama ima peh kada su u pitanju nastupi za reprezentaciju pa tako propušta dijelove velikih natjecanja zbog problema s ozljedama. Drugačije nije bilo ni ovog puta pa se na dočeku pojavio s porezotinom ispod desnog oka koju je zaradio u utakmici za treće mjesto protiv Islanda:

- Danas sam kao nov, mogao bih još jednu utakmicu odigrati. Trud se isplati i evo, bronca je u Hrvatskoj. Je**** koliko nas ima... - poručio je navijačima koji su mu odgovorili sa "Zovi, samo zovi!"