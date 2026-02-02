Naši Portali
DOČEK

Vori nasmijao porukom Plenkoviću i Tomaševiću: 'Dogovorite se...'

Zagreb: Bivši rukometaši Igor Vori i Mirza Džomba na utakmici Hrvatska - Češka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
02.02.2026.
u 18:40

Umjesto da aludira na prepirke Tomislava Tomaševića i Andreja Plankovića, on je podsjetio na "muke" svog kolege Mirze Džombe

U ovim trenucima u tijeku je doček hrvatskih rukometaša koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Ovaj događaj donio je puno kontroverzi budući da se praktički do prije nekoliko sati nije znalo hoće li se uopće održati.

Grad zagreb otkazao je doček kada su naši reprezentativci počeli inzistirati na nastupu Marka Perkovića Thompsona, no intervenirala je Vlada te su rukometaši doček ipak dobili. Na tu temu podsjetio je i Igor Vori u RTL-ovoj emisiji, ali ipak u puno blažem tonu. Umjesto da aludira na prepirke Tomislava Tomaševića i Andreja Plankovića, on je podsjetio na "muke" svog kolege Mirze Džombe koji je već krenuo prema Rijeci kada se činilo da dočeka neće biti pa se morao vraćati za Zagreb.

Evo kkva je atmosfera na Trgu uoči dolaska rukometaša

- Imam jednu molbu, ako je moguće da se Vlada i Grad dogovore oko troškova puta Mirze Džombe. Čovjek se vratio sinoć iz Danske u 4 ujutro, došao u Rijeku, a danas je opet sjeo u auto i krenuo natrag. Trebali bi mu to refundirati - rekao je Vori i nasmijao sve prisutne.

- Vlada ili tko? - kratko je pitao Džomba, a uslijedio je ekspresni odgovor:

- Budu se oni već dogovorili, siguran sam. Mirza malo obračunava kilometre.
Mirza Džomba Igor Vori Doček rukometaša Hrvatska rukometna reprezentacija

