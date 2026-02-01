Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu i tako došli do odličja na drugom uzastopnom velikom natjecanju. Momčad Dagura Sigurdssona u utakmici za treće mjesto bila je bolja od Islanda s 34:33 ponajviše zahvaljujući sjajnom Tinu Lučinu koji je zabio devet pogodaka i upisao isto toliko asistencija.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao što smio ranije danas pisali, u Hrvatskoj su svečani dočeci rezervirani za osvajače medalje pa će tako naši rukometaši i drugu godinu zaredom uživati u velikom slavlju sa svojim navijačima. Reprezentativci bi iz danskog Herninga u Zagreb trebali sletjeti sutra između 14 i 15 sati, a svečani doček bit će organiziran na Trgu bana Jelačića s početkom od 16:00.

Za hrvatski rukomet ovo je ukupno 15. medalja s velikih natjecanja, a sedma s Europskih prvenstava (četiri bronce, dva srebra). S Olimpijskih igara imamo dva zlata (1996. i 2004.) i broncu (2012.) te jedno zlato, četiri srebra i broncu sa Svjetskih prvenstava.