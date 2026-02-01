Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UKUPNO 16. MEDALJA

Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
01.02.2026.
u 17:13

Reprezentativci bi iz danskog Herninga u Zagreb trebali sletjeti sutra između 14 i 15 sati

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu i tako došli do  odličja na drugom uzastopnom velikom natjecanju. Momčad Dagura Sigurdssona u utakmici za treće mjesto bila je bolja od Islanda s 34:33 ponajviše zahvaljujući sjajnom Tinu Lučinu koji je zabio devet pogodaka i upisao isto toliko asistencija.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

Kao što smio ranije danas pisali, u Hrvatskoj su svečani dočeci rezervirani za osvajače medalje pa će tako naši rukometaši i drugu godinu zaredom uživati u velikom slavlju sa svojim navijačima. Reprezentativci bi iz danskog Herninga u Zagreb trebali sletjeti sutra između 14 i 15 sati, a svečani doček bit će organiziran na Trgu bana Jelačića s početkom od 16:00.

Za hrvatski rukomet ovo je ukupno 15. medalja s velikih natjecanja, a sedma s Europskih prvenstava (četiri bronce, dva srebra). S Olimpijskih igara imamo dva zlata (1996. i 2004.) i broncu (2012.) te jedno zlato, četiri srebra i broncu sa Svjetskih prvenstava.
Ključne riječi
doček Hrvatska rukometna reperezentacija

Komentara 52

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
17:23 01.02.2026.

Kozara u mišjoj rupi

SU
Susjeda3
17:20 01.02.2026.

Tetejac, sakri se

KK
kunta_kinte72
17:34 01.02.2026.

Tomaševiću, što ćemo sad?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!