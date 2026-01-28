Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Dan D

Odluka danskog izbornika mogla bi Hrvatskoj bitno otežati stvari na EP-u

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Hrvoje Delač
28.01.2026.
u 12:27

Hrvatska od 18 sati igra protiv Mađarske, kalkulacija je puno, možemo čak proći i s porazom, ali o tome uopće ne želimo razmišljati

Pred nama je iznimno uzbudljiv rukometni dan u kojem će se rasplesti obje skupine na Europskom prvenstvu i u kojem ćemo saznati tko ide u polufinale i tko će s kime igrati.

Hrvatska od 18 sati igra protiv Mađarske, kalkulacija je puno, možemo čak proći i s porazom, ali o tome uopće ne želimo razmišljati, uvjereni smo da će naši slaviti protiv Mađara i tako osvojiti prve mjesto u skupini.

Naravno, već pomalo gledamo i prema drugoj skupini, kalkuliramo s kim bismo mogli igrati, a situacija je takva da je tamo Danska favorit za osvajanje prvog mjesta jer bi ga pobjedom protiv Norveške, koja je već ispala, osigurala. Tada bismo mi, kao prvoplasirana momčad u skupini, igrali protiv drugoplasirane iz te druge skupine, a to bi bio pobjednik međusobnog dvoboja Njemačka - Francuska.

Tako bi, dakle, bilo kad bismo mi i Danci osvojili svoje skupine, što je trenutačno realno za očekivati. I bilo bi to dobro za nas jer Danska je uvjerljivi favorit ovog EP-a. No, kako je ovaj Euro pun preokreta, svašta je još moguće, a na ruku nam baš i ne idu najave danskog izbornika Nikolaja Jacobsena koji je izjavio da će malo više rotirati, odmarati neke najbitnije igrače.

Rekao je, doduše, da neće sve ispremiješati, ali da će neke stvari isprobavati. 

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Stručni komentator Rasmus Boysen smatra da bi najveće zvijezde poput Mathiasa Gidsela i Simona Pytlicka mogle dobiti poštedu, kao i Rasmus Lauge koji je imao problema s ozljedom. Isto tako, tvrdi da će se u tom susretu isprobavati i neke varijante u obrani.

Dovedu li takve rotacije do eventualnog kiksa Danske, to bi mogla iskoristiti Njemačka koja ima isti broj bodova pa bi Hrvatska već u polufinalu mogla na Dansku.
Ključne riječi
EP rukomet 2026. rukomet Danska Hrvatska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!