Odluka danskog izbornika mogla bi Hrvatskoj bitno otežati stvari na EP-u

Pred nama je iznimno uzbudljiv rukometni dan u kojem će se rasplesti obje skupine na Europskom prvenstvu i u kojem ćemo saznati tko ide u polufinale i tko će s kime igrati.

Hrvatska od 18 sati igra protiv Mađarske, kalkulacija je puno, možemo čak proći i s porazom, ali o tome uopće ne želimo razmišljati, uvjereni smo da će naši slaviti protiv Mađara i tako osvojiti prve mjesto u skupini.

Naravno, već pomalo gledamo i prema drugoj skupini, kalkuliramo s kim bismo mogli igrati, a situacija je takva da je tamo Danska favorit za osvajanje prvog mjesta jer bi ga pobjedom protiv Norveške, koja je već ispala, osigurala. Tada bismo mi, kao prvoplasirana momčad u skupini, igrali protiv drugoplasirane iz te druge skupine, a to bi bio pobjednik međusobnog dvoboja Njemačka - Francuska.

Tako bi, dakle, bilo kad bismo mi i Danci osvojili svoje skupine, što je trenutačno realno za očekivati. I bilo bi to dobro za nas jer Danska je uvjerljivi favorit ovog EP-a. No, kako je ovaj Euro pun preokreta, svašta je još moguće, a na ruku nam baš i ne idu najave danskog izbornika Nikolaja Jacobsena koji je izjavio da će malo više rotirati, odmarati neke najbitnije igrače.

Rekao je, doduše, da neće sve ispremiješati, ali da će neke stvari isprobavati.

Stručni komentator Rasmus Boysen smatra da bi najveće zvijezde poput Mathiasa Gidsela i Simona Pytlicka mogle dobiti poštedu, kao i Rasmus Lauge koji je imao problema s ozljedom. Isto tako, tvrdi da će se u tom susretu isprobavati i neke varijante u obrani.

Dovedu li takve rotacije do eventualnog kiksa Danske, to bi mogla iskoristiti Njemačka koja ima isti broj bodova pa bi Hrvatska već u polufinalu mogla na Dansku.