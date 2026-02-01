Naši Portali
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
DOČEK

Jesu li rukometaši zvali Thompsona na doček? Evo što kaže njegov menadžment

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
01.02.2026.
u 18:12

Puno se u posljednje vrijeme priča o mogućnosti da na dočeku rukometašima nastupi i Marko Perković Thompson čija je pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' postala himna ove genracije hrvatskih rukometaša kao što je to nekada bila 'Morska vila'

Hrvatski rukometaši s broncom oko vrata vraćaju se s Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Svjetski viceprvaci u utakmici za treće mjesto pobijedili su Island s 34:33. Svoj uspjeh moći će proslaviti sa svojim vjernim navijačima na Trgu bana Josipa Jelačića sutra od 16 sata kada će stići iz Herninga. Sam program na glavnom zagrebačkom trgu kreće od 15 sati.

Puno se u posljednje vrijeme priča o mogućnosti da na dočeku rukometašima nastupi i Marko Perković Thompson čija je pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' postala himna ove genracije hrvatskih rukometaša kao što je to nekada bila 'Morska vila'. Za očekivati je kako će onda rukometaši i sami pozvati kontroverznog glazbenika da nastupi na njihovom dočeku, no to se još nije dogodilo saznaje RTL Danas, a prenosi Net.hr.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

Ipak, istom mediju su iz pjevačevog menadžmenta poručili kako će se definitivno odazvati u slučaju da poziv dođe. “Takav poziv se ne odbija” - poručili su. Posljednjih dana bilo je neslužbenih kontakata, ali ne i danas.
EP rukomet 2026. doček Hrvatska rukometna reprezentacija Marko Perković Thompson

VA
VanjaPlank
18:19 01.02.2026.

Tomaševiću i stranka Možemo sramite se

Avatar Thor
Thor
18:33 01.02.2026.

Hoćemo Thompsona na Trgu🇭🇷🇭🇷🇭🇷

ZO
Zonasumraka4
18:36 01.02.2026.

Tko pita crvene išta, nije to njihova domovina, njihova domovina je odapela

