Jesu li rukometaši zvali Thompsona na doček? Evo što kaže njegov menadžment

Hrvatski rukometaši s broncom oko vrata vraćaju se s Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Svjetski viceprvaci u utakmici za treće mjesto pobijedili su Island s 34:33. Svoj uspjeh moći će proslaviti sa svojim vjernim navijačima na Trgu bana Josipa Jelačića sutra od 16 sata kada će stići iz Herninga. Sam program na glavnom zagrebačkom trgu kreće od 15 sati.

Puno se u posljednje vrijeme priča o mogućnosti da na dočeku rukometašima nastupi i Marko Perković Thompson čija je pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' postala himna ove genracije hrvatskih rukometaša kao što je to nekada bila 'Morska vila'. Za očekivati je kako će onda rukometaši i sami pozvati kontroverznog glazbenika da nastupi na njihovom dočeku, no to se još nije dogodilo saznaje RTL Danas, a prenosi Net.hr.

Ipak, istom mediju su iz pjevačevog menadžmenta poručili kako će se definitivno odazvati u slučaju da poziv dođe. “Takav poziv se ne odbija” - poručili su. Posljednjih dana bilo je neslužbenih kontakata, ali ne i danas.