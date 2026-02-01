VIDEO Pogledajte kako je Duvnjak proživio dramu! 'Ovo je nešto najemotivnije što ste ikada vidjeli'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33 (17:14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava, pri čemu četvrta brončana (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.). Ujedno je ovo čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja.

A današnjem velikom slavlju hrvatskih rukometaša iz prvih redova tribine svjedočio je donedavni kapetan Domagoj Duvnjak. Popularni Dule oprostio se od reprezentativnog dresa nakon prošlogodišnjeg srebra na Svjetskom prvenstvu, no bez reprezentacije ne može, pa je stigao na završnicu kako bi bodrio dojučerašnje suigrače iz reprezentacije.

Vikao je tijekom borbe za broncu, skakao od sreće nakon svakog našeg pogotka, a na kraju se na parketu veselio s hrvatskim reprezentativcima. EHF je pak na svojim stranicama objavio nevjerojatno emotivni video koji pokazuje kako je Duvnjak proživljavao utakmicu... Vjerojatno mu je bilo puno teže nego da je bio na parketu.

"Ovo je nešto najemotivnije što smo ikada vidjeli u rukometu", napisali su navijači komentar ispod videa.

"Ovo zajedništvo i emociju nema niti jedna druga reprezentacija na svijetu". "Jedan je Domagoj Duvnjak". "Naš Dule", neki su od komentara navijača oduševljenih reakcijama Duvnjaka.