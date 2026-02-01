Naši Portali
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
Dule, legendo!

VIDEO Pogledajte kako je Duvnjak proživio dramu! 'Ovo je nešto najemotivnije što ste ikada vidjeli'

Domagoj Duvnjak bodrio bivše suigrače u utakmici za treće mjesto
01.02.2026.
u 20:00

"Ovo je nešto najemotivnije što smo ikada vidjeli u rukometu", napisali su navijači komentar ispod videa. "Ovo zajedništvo i emociju nema niti jedna druga reprezentacija na svijetu". "Jedan je Domagoj Duvnjak". "Naš Dule", neki su od komentara navijača oduševljenih reakcijama Duvnjaka.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34:33 (17:14).

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava, pri čemu četvrta brončana (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.). Ujedno je ovo čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja.

A današnjem velikom slavlju hrvatskih rukometaša iz prvih redova tribine svjedočio je donedavni kapetan Domagoj Duvnjak. Popularni Dule oprostio se od reprezentativnog dresa nakon prošlogodišnjeg srebra na Svjetskom prvenstvu, no bez reprezentacije ne može, pa je stigao na završnicu kako bi bodrio dojučerašnje suigrače iz reprezentacije.

Vikao je tijekom borbe za broncu, skakao od sreće nakon svakog našeg pogotka, a na kraju se na parketu veselio s hrvatskim reprezentativcima. EHF je pak na svojim stranicama objavio nevjerojatno emotivni video koji pokazuje kako je Duvnjak proživljavao utakmicu... Vjerojatno mu je bilo puno teže nego da je bio na parketu.

"Ovo je nešto najemotivnije što smo ikada vidjeli u rukometu", napisali su navijači komentar ispod videa.
"Ovo zajedništvo i emociju nema niti jedna druga reprezentacija na svijetu". "Jedan je Domagoj Duvnjak". "Naš Dule", neki su od komentara navijača oduševljenih reakcijama Duvnjaka.
Avatar KALIMERO
KALIMERO
20:33 01.02.2026.

Dule Legendo rukometaše ćemo dočekati ipak u Hrvatskom Splitu

