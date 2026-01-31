Naši Portali
PODRAVKA PROTIV LOKOMOTIVE

Obrvan: Lokomotiva ima budžet koji je danas gotovo na našoj razini

Ivica Obrvan
JACEK BEDNARCZYK/PAP/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
31.01.2026.
u 16:00

Rukometašice Lokomotive i Podravka Vegete danas (17 sati) u Kutiji šibica igraju veliki derbi prvenstva Hrvatske, a ni jedan ni drugi sastav ne znaju za poraz u domaćem prvenstvu

U sjeni Europskog prvenstva za rukometaše, danas će se u Kutiji šibica u 17 sati odigrati veliki hrvatski derbi rukometašica. Lokomotiva će ugostiti Podravku Vegetu. Riječ je o dvjema momčadima koje ne znaju za poraz u domaćem prvenstvu.

– U ovaj derbi ulazimo s 12 uzastopnih pobjeda u prvenstvu i bez poraza u Europskoj ligi, što govori o našem kontinuitetu, radu i karakteru ekipe. Podravkina se igra u velikoj mjeri vrti oko srednje vanjske Pletikosić, koja je motor njihove momčadi, dok je s naše strane Stela Posavec ta koja daje ritam, energiju i ideju našoj igri. Očekujem čvrstu, borbenu i kvalitetnu utakmicu, punu emocija i vrhunskog rukometa. Siguran sam da će ovo biti pravi derbi za gušt – za igračice na terenu, ali i za sve ljubitelje rukometa koji vole velike utakmice i istinski sportski izazov – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

I Tena Japundža svjesna je da se do pozitivnog rezultata protiv Podravke ne dolazi lako.

– Motivacije ne nedostaje. Ključ svega je odigrati dobru obranu i pokušati što više vući u leđa. Očekujem tešku utakmicu. Kao i uvijek, dat ćemo sve od sebe i nadati se najboljem – naglasila je Japundža.

Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete, uoči današnjeg gostovanja u Zagrebu istaknuo je:

– Ovo je derbi cijelog prvenstva. Nakon dvije-tri sezone u kojima je ritam bio nešto lakši jer je Podravka bila dominantnija u odnosu na Lokomotivu, situacija se promijenila. Lokomotiva je povećala budžet, koji je danas gotovo na razini Podravkina, te je na početku sezone dovela desetak novih igračica – kombinaciju iskusnih i mladih, talentiranih rukometašica. Igraju jako dobro, trenutačno su vodeća ekipa prvenstva Hrvatske sa svim pobjedama, što je i očekivano. U Europskoj ligi imaju odlične rezultate i nakon tri kola prve su na ljestvici, na čemu im čestitam. Drago mi je da još jedan hrvatski klub, uz Podravku, u Europi postiže hvale vrijedne rezultate. Doveli su odličnog trenera, imaju dobru atmosferu i bit će to pravi derbi. 
