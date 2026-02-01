Naši Portali
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
Slavlje

POGLEDAJTE VIDEO Naši rukometaši na video-pozivu s Thompsonom

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
01.02.2026.
u 21:04

Spomenuta pjesma je zadnjih tjedana postala himna ove naše rukometne generacije. Inače, još nije službeno potvrđeno hoće li Thompson pjevati na sutrašnjem dočeku naših reprezentativaca...

Hrvatski rukometaši burno su i emotivno proslavili osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu. Hrvatski rukometaši tako su stigli do sedme medalje na europskim prvenstvima te 16. na velikim natjecanjima. Osim toga, nastavili su niz jer su na lanjskom Svjetskom prvenstvu osvojili srebro. Hrvatsku je predvodio danas iznimno raspoloženi Tin Lučin s devet golova za kojega Islanđani nisu imali rješenje. Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova

Nema sumnje da će slavlje dugo trajati i da je pred našim dečkima burna noć. Uostalom, to su i najavili već u svojim prvim izjavama nakon pobjede nad Islandom. Odmah nakon utakmice naši su reprezentativci na terenu zajedno zapjevali uspješnicu Marka Perkovića Thompsona, 'Ako ne znaš što je bilo...'

Isto su ponovili u u svlačionici samo je ovaj put na video-pozivu bio i Thompson. Izvedba naših rukometaša  očito je razgalila našeg pjevača koji se zadovoljno smješkao. Spomenuta pjesma je zadnjih tjedana postala himna ove naše rukometne generacije. Inače, još nije službeno potvrđeno hoće li Thompson pjevati na sutrašnjem dočeku naših reprezentativaca, a upitno je čak i hoće li se doček održati.
Ključne riječi
Thompson pjesma euro rukometaši

Ne propustite

