POGLEDAJTE VIDEO Naši rukometaši na video-pozivu s Thompsonom

Hrvatski rukometaši burno su i emotivno proslavili osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu. Hrvatski rukometaši tako su stigli do sedme medalje na europskim prvenstvima te 16. na velikim natjecanjima. Osim toga, nastavili su niz jer su na lanjskom Svjetskom prvenstvu osvojili srebro. Hrvatsku je predvodio danas iznimno raspoloženi Tin Lučin s devet golova za kojega Islanđani nisu imali rješenje. Veron Načinović je zabio šest, a Ivan Martinović pet golova

Nema sumnje da će slavlje dugo trajati i da je pred našim dečkima burna noć. Uostalom, to su i najavili već u svojim prvim izjavama nakon pobjede nad Islandom. Odmah nakon utakmice naši su reprezentativci na terenu zajedno zapjevali uspješnicu Marka Perkovića Thompsona, 'Ako ne znaš što je bilo...'

Isto su ponovili u u svlačionici samo je ovaj put na video-pozivu bio i Thompson. Izvedba naših rukometaša očito je razgalila našeg pjevača koji se zadovoljno smješkao. Spomenuta pjesma je zadnjih tjedana postala himna ove naše rukometne generacije. Inače, još nije službeno potvrđeno hoće li Thompson pjevati na sutrašnjem dočeku naših reprezentativaca, a upitno je čak i hoće li se doček održati.