Podravka lakoćom svladala lokosice

U velikom derbiju prvenstva Hrvatske rukometašice Podravke Vegete pobijedile su u Zagrebu Lokomotivu rezultatom 30:24. Bio je to prvi ovosezonski poraz Lokosica.

Na ljestvici ova dva sastava imaju isti broj bodova, no Koprivničanke imaju utakmicu manje. Od samog početka gošće su nametnule svoj ritam i vodile od prve do posljednje minute. Lokomotiva je uspjela izjednačiti samo na samom početku susreta (1:1).

Neizvjesno je bilo otprilike do 34. minute, a onda je Podravka s nekoliko serija pogodaka otišla na nedostižnih plus sedam u 45. minuti. Podravka Vegeta imala je dvije izuzetno raspoložene igračice, što je bilo više nego dovoljno za pobjedu.

Matea Pletikosić završila je susret s 11 pogodaka i šest asistencija, dok je Lucija Bešen upisala čak 18 obrana, uz 43,9 posto obranjenih šuteva.

Na drugoj strani, vratarke Lokomotive nisu imale svoj dan, ponajprije Tea Pijević, koja je utakmicu završila s tek četiri obrane (23,5 posto uspješnosti).

Antonia Mamić upisala je sedam obrana. Domaće rukometašice nisu pronalazile rješenja za postavljenu obranu gošći. Visoke igračice Podravke lakoćom su zaustavljale sve pokušaje vanjskog šuta, pa se Lokomotiva većinom oslanjala na igru jedan na jedan.

Najviše pogodaka za Lokomotivu postigle su Paula Posavec (sedam), Iva Zrilić (četiri) i Stela Posavec (tri).