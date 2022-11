Izbornik nakon velikog trijumfa Portugala: Ovo je bilo drugačije nego 2018.

Nogometaši Portugala pobijedili su Urugvaj sa 2-0 (0-0) u posljednjoj utakmici 2. kola grupne faze Svjetskog prvenstva u Katru te su postali treća reprezentacija koja je prije posljednje utakmice u skupini osigurala nastup u osmini finala.

Za to najveće zasluge pripadaju Bruni Fernandesu koji je bio strijelac oba pogotka. U 54. minuti je uputio odličnu loptu desnom nogom s lijevog boka, koja je preletjela Cristiana Ronalda, prevarila urugvajskog vratara i završila u maloj mreži. U trećoj minuti sučevog dodatka na kraju utakmice Fernandes je realizirao kazneni udarac za konačnih 2-0.

"Pobijedili smo i ispunili plan koji sam napravio. Mislim da je to bila sjajna utakmica, a ostalo nije važno. Cijela naša momčad pružila je sjajnu igru ​​protiv teškog protivnika. Uspjeli smo pronaći prostor i kontrolirati utakmicu, spriječili smo Urugvaj da napravi ono što zna, da igra na kontre. Prvih dvadesetak minuta bilo je teško, a to je zasluga Urugvaja. Ali onda smo u drugom poluvremenu uspjeli odigrati kako znamo i umijemo. Što poboljšati? To je ono o čemu morate razgovarati s igračima, morate poboljšati kombinacije s loptom i spriječiti protivnike da priđu. Imamo puno toga za poboljšati, ali ima i pozitivnih strana. U odnosu na poraz 2018. (od Urugvaja), prije četiri godine bile su drugačije okolnosti, a tada je bila osmina finala, a ovaj put Urugvaj je morao pobijediti. Rekao sam da je moj tim vrlo ujedinjen, da imamo jako dobar timski duh. Nismo još sigurni prvi, ali bit ćemo", kazao je Fernando Santos, izbornik Portugala.

Bruno Fernandes portugalski dvostruki strijelac pak je poručio:

"Uspjeli smo i jako smo sretni. Sada moramo ponovno pobijediti, onda ćemo biti prvi. To nam je bio cilj, želimo osvojiti skupinu. Dobra smo ekipa i nije bitno tko će zabiti gol. Svima nam je bilo važno samo da smo ga zabili."

"Nije išlo s Portugalom. Ostala nam je još jedna utakmica i moramo se sada posvetiti tome. Bez sumnje, moramo pobijediti Ganu", kazao je Giorgian de Arrascaeta, urugvajski napadač.