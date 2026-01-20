Nije problem u pjesmi 'Ako ne znaš što je bilo', nego što Thompson u pristojnom svijetu nema prođu

Vezivanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i tri suca Ustavnog suda je premijerova ucjena. Ta dva postupka moraju biti odvojena i svakom od njih treba pristupiti krajnje odgovorno i predano. Ovo što premijer radi je neviđeno, a mislim da je to uzrokovano činjenicom da je Ustavni sud srušio srce Zakona o osobnoj asistenciji jer ova nemoralna, protuustavna ucjena, dogodila se upravo nekoliko dana nakon što je pao jedan od ključnih zakona kojim se HDZ jako hvalio.

Kazala je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a potpredsjednica Sabora, SDP-ova Sabina Glasovac koja , iako premijer ne odustaje od vezivanja dva izbora, i dalje gaji nadu da dogovor oko ustavnih sudaca biti postignut. Pregovarački timovi su, kazala je, formirani i za premijera bi, istaknula je, bilo dobro, a još bolje za Hrvatsku, da odustane od svoje ucjene "jer sve što radi ne pridonosi jačanju povjerenja hrvatskih građana i građanki u sudbenu vlast, a ni u Ustavni sud".

Zastupnici SDP-a, potvrdila je, dolaze sutra na zakazanu sjednicu Odbora za pravosuđe na kojoj bi se trebalo glasati po kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda. A ako HDZ-ovci ne dođu to će, kazala je, značiti da su odlučili opstruirati odluku, odnosno donošenje mišljenje Odbora za pravosuđe. - U tom slučaju pada cijela ona teorija o oporbi koja opstruira funkcioniranje Ustavnog i Vrhovnog suda -kazala je.

Za SDP je rekla da još nisu donijeli konačni stav o predsjednikovoj kandidatkinji za šeficu Vrhovnog suda Mirti Matić, a otkrila je i da nije osobno otišla vidjeti sporni dokument koji ju navodno diskreditira, a koji je nabavio i dao zastupnicima na uvid šef saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja. - Mi ćemo stav o tome hoćemo li podržati ili nećemo kandidata ili kandidatkinju donijeti kad taj kandidat bude službeno predložen od strane predsjednika. Međutim, sada se postavlja pitanje može li predsjednik države, neovisno o tome hoće li sutra Odbor za pravosuđe donijeti stav o kandidatima, predložiti svog kandidata da postupak ide dalje. Mi smatrao da može. Maloprije sam još jednom čitala Ustav i u Ustavu piše da predsjednik predlaže predsjednika Vrhovnog Suda uz mišljenje sjednice Vijeća Vrhovnog suda i Odbora za pravosuđe. Nigdje nije navedeno treba li to mišljenje biti prije ili poslije-kazala je Glasovac.

Ukoliko bi predsjednik doista predložio Mirtu Matić bez mišljenja Odbora za pravosuđe, a šef Sabora Gordan Jandroković odbio glasanje o kandidatkinji uvrstiti na dnevni red parlamenta to bi, kazala je Glasovac, značilo da dolazimo u ozbiljnu situaciju u kojoj se onemogućava predsjednika Republike u obnašanju njegove dužnosti i konzumiranja ovlasti i prava i odgovornosti koje mu je dao Ustav. Za Plenkovića je kazala da se prema Ustavu odnosi vrlo fleksibilno, da uzima iz Ustava što mu paše kao u supermarketu i kao primjere navela sve što se događa oko neizbora veleposlanika, ali i nedonošenje novog Zakona o pobačaju iako je Ustavni sud, podsjetila je, kazao da se mora mijenjati.

Govorila je i o zabrani bodrenja hrvatskih rukometaša na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj pjesmom "Ako ne znaš što je bilo" koju izvodi Thompson. - Meni je to lijepa pjesma. Nekoliko Thompsonovih ljubavnih pjesama mi je okej, ove druge apsolutno ne. Nisu moj đir, što bi se reklo. Od 2003. godine Marku Perkoviću Thompsonu su zabranjeni koncerti u brojnim europskim zemljama. Nije problem u jednoj pjesmi nego je problem što je on percipiran u dobrom dijelu europskih zemalja kao osoba koja kroz svoje umjetničko izražavanje poprilično koketira s ideologijom i ikonografijom koja se veže uz fašistička ustaška obilježja iz Drugog svjetskog rata što je u pristojnom svijetu nedopustivo-kazala je Glasovac. Zbog toga i u zabrani puštanja pjesme Ako ne znaš što je bilo vidi političku pozadinu takve odluke. Očito postavljaju, kaže, neke granice.

- Te krovne europske i svjetske sportske institucije sigurno imaju nekakve filtere kroz koje provjeravaju, između ostalog i te pjesme koje zemlje biraju kao ohrabrenje svojim igračima i svojim reprezentacijama. Međutim, vjerojatno postoje neke granice- kazala je. Pri tomu naglašava i kako publici nitko ne brani da pjeva tu pjesmu i da ona sigurno budi nacionalni ponos i da se dobar dio hrvatskih građana osjeća lijepo kad sluša tu pjesmu i ponosno. Građane, kaže, ne treba uopće promatrati kroz perspektivu onih koji promiču nekakve režime koji su nanijeli teško zlo kroz povijest brojnim nevinim i nedužnim ljudima.

- Međutim, kontroverzne figure koje u svom djelovanju imaju poprilično otvoreno koketiranje sa tim režimima i na tome grade svoju karijeru i zarađuju, između ostalog i ozbiljne novce, u pristojnom svijetu nemaju prođu. I to je naprosto nešto što je po meni civilizacijski u redu-kazala je. Glasovac je isto tako kazala kako podržava odluku svog kolege i bivšeg šefa SDP-a Peđe Grbina, danas gradonačelnika Pule da se u prostorima kojima upravlja grad ne dozvoljavaju koncerti Thompsona, ali i da podržava raniju odluku Zagreba da istom pjevaču zbog istih razloga uskrati i nastupe u prostorima kojima upravlja Zagreb.

A otvoreno je poručila i kako smatra da bi istu praksu trebali slijediti i svi SDP-ovi gradonačelnici. - Apsolutno, bez zadrške-kazala je. Na slaže se s ocjenom na Hrvatska skreće udesno. Kaže da hrvatski građani ne žele radikalizaciju i crnilo, ali da postoje skupine koje organizirano i sustavno rade na tome da se ojača ta jedna radikalna desnica koja će čak i promovirati neke propale kvislinške tvorevine. - Ne vidim ništa loše u nacionalnom ponosu i poštovanju naših branitelja koji su branili domovinu, ali tim nekim mladim ljudima treba reći a su antifašisti zaslužni za granice kakve Hrvatska danas ima. Da je bilo po NDH i po Paveliću i po toj tvorevini koju danas neki veličaju, mi ne bi imali dobar dio Istre, ne bi imali dobar dio Dalmacije. Antifašisti su se borili za granice Republike Hrvatske koje danas poznajemo, a branitelji su te granice u Domovinskom ratu o koje će uvažiti sve ono što je bilo dobro u prošlosti, a osuditi sve ono što je bilo loše u prošlosti-naglasila je Glasovac.

Kako SDP 31. siječnja priprema izvještajno -tematsku konvenciju na kojoj planiraju predstaviti nove stranačke politike Glasovac je govorila i o porukama koje stižu s Iblerovog trga, a idu u pravcu da će SDP napraviti zaokret ulijevo po pitanju gospodarstva, radništva... - Intencija je da se više ne događa u Hrvatskoj da se rad oporezuje više od nekakvog roditeljstva ili kapitala. To je polazna osnova-kazala je. Na kritike koje su se mogle čuti mahom od sindikalista da su se odrekli u SDP-u radnika i "odnarodili" kazala je kako neće tražiti opravdanja, ali da je činjenica da je SDP kada je bio na vlasti morao rješavati nered koji su zaticali.

- Pogotovo onaj za vrijeme drugog Milanovićevog mandat kada je cijeli svijet bio u recesiji. I kada se Europska unija odlučila za politiku štednje u vremenu recesije. I ta procedura prekomjernog deficita je tražila od Hrvatske kao nove članice Europske unije da naprosto štedi na svemu. Mi smo rezali radnička radnička prava i to je nešto što nam građani, naravno i logično, nisu zaboravili. Ne da nisu zaboravili, nego neće zaboraviti nikad-iskreno je kazala i dodala da, ako opet dođu na poziciju vlasti, moraju biti pametniji i takve stvari ne raditi.

Kazala je i kako rade na tome da opet dođu na vlast i to spremni. Rade baze ljudi koji bi sutra mogli preuzeti odgovornost za Hrvatsku, otvaraju se više sindikatima i stručnjacima s kojima dijele istu viziju razvoja Hrvatske. Dio te priče, nastavila je, su i politički savezi sa svima onima koji dijele s nama istu viziju Hrvatske, da učine sve i da im matematike ide u prilog.

- Ja sam sigurna da smo mi prošle izbore, da smo išli zajedno s Možemo, mogli već početi mijenjati sliku Hrvatske, ali vjerujem i da smo i mi, a i naši potencijalni koalicijski partneri, sada puno pametniji-kazala je. Za propitkivanja može li šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić biti novi premijer, ali i zazivanja Tomislava Tomaševića ili Zorana Milanovića u tom kontekstu kazala je kako će takvih priča, što se izbori budu približavali, biti sve više i više. Jer HDZ je, kazala je, preplašena, a za to ima i razloga, nastavila je jer sve ankete pokazuju da udružena ljevica stoji znatno bolje od njih.

Normalno joj je i što će se svaki lider najveće opozicijske stranke uvijek preispitivati. - Siniša ima veliku radnu energiju, dosta je okretan, zaista mu je stalo, okuplja ljude uz savjete, terenski je čovjek. Ima brojne svoje kvalitete iako mu mnogi zamjeraju da nema karizmu, da nije simpatičan. No važno je da ima oko sebe kvalitetne ljude i da ih je spreman poslušati. Ja vam sad jamčim da bi vam mogla nabrojati ljude koji bi bili pet puna bolji ministri od ovih aktualni. S time se ne može pohvaliti puno stranaka u Hrvatskoj. Mi to sve imamo i najveći je izazov naše birače, koje smo razočarali, uvjeriti da mi to zaista možemo-kazala je Glasovac.

Na pitanje može li se dogoditi slična situacija kao na prošlim parlamentarnim izborima, da se Milanović opet ponudi SDP-u da bude na listi podsjetila je da je tada kap koja je prelila čašu bilo imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Na pitanje znači li to da treba čekati novu okolnost kazala je da će odgovornost na SDP-u i da im ništa neće pasti s neba i da će se za sve morati dobro potruditi.