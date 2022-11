Miješao je kuglice na ždrijebu, a sad posluje sa šeicima: Tko je zapravo šef Fife koji baljezga u Kataru?

Baljezgao je svašta šef Fife Gianni Infantino prije točno tjedan dana uoči otvorenja 22. Svjetskog nogometnog prvenstva. U medijskom obraćanju koje je potrajalo točno 57 minuta, u konferencijskoj dvorani koja veličinom nadmašuje onu Hrvatskog narodnog kazališta, pred stotinama novinara i desecima milijuna gledatelja vodio je narativ koji je stilom i izričajem podsjećao na (ne)slavne govore najpoznatijeg bjegunca od hrvatskog pravosuđa.



– Danas se osjećam kao Katarac, danas se osjećam kao Arap. Danas se osjećam kao Afrikanac, danas se osjećam kao gej, kao hendikepirana osoba. Danas se osjećam kao radnik migrant. Naravno da nisam Katarac, ni Arap, ni Afrikanac, nisam ni gej, ni hendikepiran. Ali tako se osjećam jer znam što znači biti diskriminiran, biti maltretiran kao stranac u drugoj zemlji. Kao dijete su me maltretirali jer sam imao crvenu kosu i pjegice, plus bio sam Talijan. Zamislite?! Što onda radiš? Pokušaš stvarati prijateljstva. Nemojte optuživati, svađati se, vrijeđati... Počnite nešto raditi da se to promijeni – govorio je malo zastajući, malo zamuckujući, pa malo podižući glas, a onda na momente opet jedva čujno.