Andrej Kramarić, jedan od najvećih: Dokazao svima koji su ga podcjenjivali, sad je uz rame Davora Šukera

Ima u ova dva Kramarićeva pogotka Kanađanima na Al Khalifi u Dohi nešto povijesnoga. Naime, doživimo li ovom zgodom Andreja kao punokrvnoga dinamovca, što on doista i jest bez obzira na trenutačnu klupsku pripadnost, taj je profinjeni strijelac upravo izjednačio doseg jedne od najvećih plavih devetki Dražana Jerkovića. On je, naime, do prekjučer bio jedini originalni dinamovac koji je na utakmici Svjetskog prvenstva postigao dva pogotka u jednoj utakmici, protiv Kolumbije na Svjetskom prvenstvu u Čileu 1962. godine.



Bio bi prvi s hat-trickom