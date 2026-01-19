UŽIVO Potpuna dominacija Hrvatske! Barakude imaju veliku prednost, pobjeda neće izostati

Trofejni hrvatski vaterpolist Paulo Obradović

Sjajni Hrvat otvoreno: Zašto sam otišao u Tursku? Pa zbog financija

- Pitanje je vrlo lagano. Otišao sam najviše iz financijskih razloga. Prije mene ondje je igrao moj dobar prijatelj Damir Burić koji mi je to predložio i ja sam prihvatio. Shvatio sam da mi godine prolaze, da mi je karijera pri kraju, pa sam mislio da će mi ondje biti lakše igrati. No, nije baš bilo tako