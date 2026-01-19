UŽIVO Potpuna dominacija Hrvatske! Barakude imaju veliku prednost, pobjeda neće izostati

Najbolje od vijesti iz sporta u sezoni 2025/2026 donosi
Dodavanje Marcelića s gola, sam je ostao Luka Bukić i poentirao za velikih 11:2. Zaista dominiramo, nema se tu što dodati.
Nismo jedno vrijeme zabili, a onda je Vukičević prekinuo jedan naš period bez gola. Lagano je to realizirao za 10:2.
Drugi turski pogodak večeras, provukao je ovo Kuloglu za 9:2.
Marcelić upisuje četvrtu obranu večeras, a onda Lazić u čak dva navrata gađa okvir turskog gola.
Igrač više za Hrvatsku, izborio je to Lončar, a onda je Bukiću pala lopta s ruke pa Burić nije pogodio iz daljine.
Ovo izgleda kao lakši pucački trening u beogradskoj Areni. Matias Biljaka je zabio za 8:1. Gotovo da i nema turskog otpora, ovo će po svemu sudeći biti još jedna visoka pobjeda naših vaterpolista. U istoj minuti za već 9:1 zabija Franko Lazić.
Nastavljamo dalje, već u prvom napadu druge četvrtine zabio je Andrija Bašić. Izvana je to bilo, neobranjivo za turskog vratara. Rezultat je 7:1.
Lijepa realizacija Biljake za 5:1 na ulasku u posljednju minutu prve četvrtine. Potom i drugo isključenje Kržića večeras, ali to smo obranili. U zadnjem napadu fino smo odradili igrača više. Žuvela je zabio za konačnih 6:1.
Nova obrana Marcelića, naš startni vratar upisao je drugu obranu.
Imali smo igrača više, no Žuvela nije to realizirao. Nema mjesta panici, sve je i dalje itekako pod našom kontrolom.
Obranili smo igrača manje, a onda je Butić zabio već njegov treći pogodak danas! Imamo 4:1, i dalje je početna faza utakmice.
Novi igrač više i novi gol! I ovoga puta realizator je Zvonimir Butić. Uraganski start Barakuda. Evo i prvog turskog pogotka, Yutmaz je iznenadio sve, 3:1 je.
Evo nam novog pogotka, sada se iskazao i Zvonimir Butić. 2:0, dobro smo počeli, nadamo se i sličnom nastavku...
Prvi pogodak zabili smo nakon minute i pol, Harkov fino daje na Vrlića koji se snalazi na dva metra. Vodimo 1:0.
Utakmica je počela!
U utakmici 5. kola Prvenstva Europe čije su kretanje rezultata pažljivo osluškivali i hrvatski vaterpolisti, Grčka je pobijedila Italiju (15:13) i tako osigurala prvo mjesto u skupini a s time i polufinale. A za barakude to pak znači da nakon današnje, nadano se, pobjede nad Turskom, u srijedu moraju pobijediti Italiju na bilo koji način - jednim ili više pogodaka razlike ili čak i na peterce. Tada će izboriti drugo mjesto u skupini i polufonale.
Uspiju li barakude pobijediti Talijane, bit ćemo drugi u skupini i u petak ćemo u punoj Areni Beograd igrati za finale sa Srbijom koja kao i svaki domaćin uživa blagi povjetarac u leđa...
HRVATSKA: Bijač, Burić, Lončar, Lazić, Bukić, Vukičević, Žuvela, BIljaka, Vrlić, Butić, Harkov, Marcelić, Kržić, Bašić
TURSKA: Kil, Yener, Oguzcan, Acar, Ergin, Alkan, Gemalmazoglu, Alpman, Yutmaz, Kahraman, Duzenli, Meral, Kuloglu, Caner
Na tribinama će danas ostati Loren Fatović, odluka je to izbornika Ivice Tucka.
Ovakvo je trenutačno stanje na ljestvici:
Hrvatske vaterpoliste danas od 20:30 očekuje utakmica drugog kola druge faze Europskog prvenstva u Beogradu. Protivnik Barakuda bit će Turska, reprezentacija koja je u dosadašnje četiri utakmice ostvarila samo jednu pobjedu.
U trećem kolu prve faze svladali su Slovačku sa 17:16 u direktnom srazu za prolaz dalje. Odigrali su još jednu napetu utakmicu protiv Rumunjske koja je završila 20:19 u korist Rumunja dok su ih Italija (19:8) i Grčka (20:8) pregazile.
Hrvatska je očiti favorit u ovoj utakmici, ali upitno hoće li u bazen moći jedan od naših najboljih igrača Loren Fatović koji se ozlijedio u posljednjoj utakmici protiv Rumunjske. Barakude su dosad upisale tri pobjede i jedan poraz, onaj od Grčke u posljednjem kolu prve faze. Pobjeda im je danas imperativ, a u tom slučaju u posljednjem kolu moraju se 'potući' s Talijanima za prolaz u polufinale
