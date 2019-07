Mladi reprezentativac predstavljen u Birminghamu: O tome sam uvijek sanjao

Sada već bivši dinamovac 22-godišnji Ivan Šunjić potpisao je za Birmingham City. Mladi hrvatski reprezentativac predstavljen je u engleskom drugoligašu kao novo pojačanje, a potpisao je ugovor na pet godina.

Dinamo je za Šunjića dobio deset milijuna eura s bonusima, ali i 30 posto od idućeg transfera.

OFFICIAL: Blues have signed Croatia Under-21s Captain Ivan Sunjic. The midfielder moves from @gnkdinamo for an undisclosed fee and has penned a five-year contract. Full details 👉 https://t.co/UtrTlKFrsV #WelcomeIvan #BCFC pic.twitter.com/rH18KKnlFC

Englezi su ga na društvenim mrežama najavili u videu u kojem se pojavljuju i hrvatske kockice uz poruku "It's happening".

'Sposoban je dodati loptu na različite načine, ali i brzo je osvojiti. Uklapa se u klupski način igre i formaciju', piše na službenoj stranici kluba. Šunjić je nakon Krovinovića (WBA) i Sluge (Luton) tako postao treći Hrvat koji je ovog ljeta stigao u englesku drugu ligu.

I Ivan se javio iz Birminghama:

'Danas sam potpisao ugovor za Birmingham City. U meni se miješaju osjećaji. Koliko sam sretan zbog nastavka karijere u Engleskoj što mi je oduvijek bio san, toliko sam i tužan zbog odlaska iz svog Dinama i Zagreba. No, to je život profesionalca koji sam prihvatio kada sam odlučio baviti se najboljim poslom na svijetu - nogometom.

👋 The 22-year-old has a message for you, Bluenoses...



You’re going to want to hear this! 😍#WelcomeIvan #BCFC pic.twitter.com/MCH7tUg4a9