NEZAUSTAVLJIV

VIDEO Vatreni igra u nevjerojatnoj formi: Pogledajte kako je zabio u četvrtoj uzastopnoj utakmici

Serie A - Torino v AC Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.12.2025.
u 16:18

Vlašić je zabio pogodak u pretposljednjoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Farskih Otoka, a nakon toga nanizao je još sedam utakmica u kojima je zabio ili asistirao

Nogometaši Torina i Cagliarija na poluvrijeme su otišli s rezultatom 1:1 u 18. kolu Serie A. Vodeći pogodak za domaću momčad zabio je hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić koji zaista igra u nevjerojatnoj formi. Bivši igrač Hajduka, Evertona, CSKA Moskve i West Hama tako je nastavio sjajni niz koji je započeo još u posljednjem ciklusu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Vlašić je zabio pogodak u pretposljednjoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Farskih Otoka, a nakon toga nanizao je još sedam utakmica u kojima je zabio ili asistirao. Ovo je bila četvrta uzastopna utakmica u kojoj je zabio pogodak.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Igrala se 27. minuta kada se Vlašić ubacio iz drugog plana nakon lijepe akcije svoje momčadi i zabio na asistenciju škotskog reprezentativca Chea Adamsa. Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

Za goste je u 45. minuti izjednačio Matteo Prati, a drugi dio započeo je prije nekoliko minuta. Vlašić i društvo probat će doći do šeste prvenstvene pobjede kojom bi se barem privremeno popeli na deveto mjesto ljestvice.
Serie A Nikola Vlašić Torino

