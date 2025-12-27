Arsenal ekspresno odgovorio Gvardiolu i Cityju i vratio se na vrh ljestvice

Arsenal je u 18. koku kod kuće tijesno pobijedio Brighton 2-1, vrativši prvo mjesto u Premier ligi od Manchester Cityja, koji ga je ranije nakratko preoteo nakon pobjede u Nottingham Forestu.

Londončani su poveli zahvaljujući svom kapetanu Martinu Odegaardu (14), koji je zabio udarcem s vanjske strane kaznenog prostora, a zatim je nakon kornera Declana Ricea francuski napadač Georginio Rütter skrenuo u vlastitu mrežu (51).

Topnici su vodili 2-0, a zatim je uslijedila napeta završnica u londonskoj hladnoći nakon što je Diego Gomez smanjio zaostatak za Brighton u 64. minuti. Sjajna obrana vratara Davida Raye nakon uskog udarca Yankube Minteha u 76. minuti osigurala je tri boda potrebna momčadi Mikela Artete da zadrži Manchester City na distanci. Nakon 18 kola, Arsenal ima dva boda prednosti nad svojim trenutnim najbližim rivalom, Manchester Cityjem.

Osim pobjede, Arteta je bio zadovoljan što se njegov obrambeni igrač Gabriel vratio u akciju, nakon što je bio izvan terena od studenog. Međutim, tijekom zagrijavanja izgubio je još jednog braniča, Riccarda Calafiorija, zbog ozljede.

Liverpool je u subotu kod kuće pobijedio Wolverhampton Wandererse 2-1 i popeo se među prva četiri mjesta na tablici, osudivši Wolvese na neželjeni rekord za najduži niz bez pobjede u povijesti Premier lige s 18 utakmica.

Nemilosrdni udarci Ryana Gravenbercha (42) i Floriana Wirtza (43)u razmaku od minute u prvom poluvremenu osigurali su pobjedu braniteljima naslova, ostavljajući ih na 32 boda nakon 18 utakmica, dok se sezona iz noćne more Wolvesa nastavila s osvojenih samo dva boda.Wolvesi su smanjili rezultat u 51. minuti kada je Alisson Becker obranio udarac Tolua Arokodarea glavom, ali Santiago Bueno bio na odbijenoj lopti.

Brentford je pobijedio Bournemouth 4-1 - Kevin Schade je zabio tri puta, Burnley i Everton su remizirali 0-0, a West Ham je izgubio 0-1 od Fulhama.

Utakmica Chelseaja i Aston Ville igra se u 18:30 sati, a kolo će se zatvoriti u nedjelju susretima Sunderlanda i Leedsa te Crystal Palacea i Tottenhama.