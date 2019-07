'Bilo je suza jer mi sin odlazi iz Zagreba, ali njegova sreća je najvažnija'

Dinamo je prihvatio ponudu engleskog drugoligaša Birmingham Cityja od sedam milijuna eura za Ivana Šunjića (22) i ponovno sklopio odličan posao. Naime, ugovor s Englezima uključivat će još i eventualnih milijun eura bonusa od Šunjićevih nastupa te čak 30 posto od sljedećega transfera.

Usto, koliko god Šunjić bio izvrstan nogometaš, njegov odlazak neće se toliko osjetiti u Dinamovu rosteru budući da Bjelica na poziciji defenzivnog veznog ima nekoliko rješenja.

Imaju Ademija i Moru

Dinamov Samson rođen u Zenici, dugokosi Ivan Šunjić, jučer je odradio svoj posljednji trening u Maksimiru, a potom je svoju odluku o odlasku u Englesku priopćio treneru Nenadu Bjelici.

– Ivan je u prošloj sezoni bio važan kotačić u našoj igri, zahvalan sam mu na svemu što nam je pružio. Kada dođe prava ponuda, odlasci iz Dinama neminovni su jer naš klub živi od prodaje igrača. Usto, igrač je sigurno dobio vrhunske uvjete; a vidite koliko je klub iz Championshipa financijski moćan kad je spreman isplatiti i odštetu od sedam milijuna eura – kazao nam je Bjelica.

Kako nadomjestiti Šunjića?

– Na toj poziciji “šestice” imamo Arijana Ademija, Nikola Moro također je opravdao očekivanja kada je na njoj igrao, a tu je i Marko Gjira. Pokrit ćemo se za sada s tim unutarnjim rezervama, a pokaže li se potreba za novim rješenjem, pravodobno ćemo reagirati i pojačati se – dodao je Bjelica.

Javila nam se i Aleksandra Šunjić, majka Ivana Šunjića. Preplavljena emocijama.

– Ivanov san bila je Engleska i njegov dječački san sada se ostvaruje. Sve se dogodilo preko noći; jutros sam saznala da je odlučio otići iz Dinama. Bio je to šok za mene, kada sam to čula, navrle su mi suze, jer sin mi odlazi od kuće, iz svoga grada, iz kluba u kojemu je odrastao, u kojemu smo ga pratili gotovo na svim utakmicama. Ali, kada sam čula koliko on to želi, da je zadovoljan, osjetila sam olakšanje. Najvažnija mi je Ivanova sreća – kazala nam je Aleksandra Šunjić, čiji brat, Ivanov ujak Jakša Milošević također živi u Engleskoj, u Londonu.

Birmingham City ugledan je engleski klub, osnovan 1875. godine, trener mu je Španjolac Pep Clotet, u prošloj sezoni u Championshipu zauzeo je 17. mjesto (od 24 kluba), a iz elitnoga engleskog razreda, Premiershipa, ispao je 2011. godine.

Iz Dinama odlazi s 44 nastupa

Ivan Šunjić, pak, odlazi iz Dinama s 44 nastupa i dva postignuta pogotka, još 72 nastupa i sedam pogodaka ima u dresu Lokomotive. Ima i jedan nastup za hrvatsku A reprezentaciju, protiv Meksika, u Čačićevoj eri, u svibnju 2017. godine.

A kad smo već kod engleskog Championshipa, i tamo su Hrvati očito sve zanimljivija roba. Slaven Bilić postao je nedavno trener ambicioznoga West Bromwich Albiona, angažirao je pritom Filipa Krovinovića, dok je dojučerašnji vratar Rijeke Simon Sluga postao član Luton Towna. Engleski Championship, uz drugu španjolsku ligu, najdulje je prvenstveno natjecanje u Europi. Počinje sljedeće subote, a Birmingham u prvom kolu gostuje kod Brentforda.

