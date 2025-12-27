Naši Portali
PREMIER LIGA

VIDEO Gvardiol se vratio s božićnih praznika pa odmah namjestio pobjednički gol Građana

Premier League - Manchester City v West Ham United
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 16:40

Nakon prvog poluvremena bez golova, Cityju je trebalo manje od tri minute da preokrene rezultat kada je Cherki dodao loptu Tijjaniju Reijndersu, a Nizozemac je pogodio za 1-0

Manchester City pobijedio je Nottingham Forest u gostima s 2-1 i privremeno se popeo na vrh tablice engleske Premier lige, dok je Joško Gvardiol ubilježio asistenciju za pobjednički gol. 

Gvardiol je asistirao Francuzu Rayanu Cherkiju za gol u 83. minuti na City Groundu.

Nakon prvog poluvremena bez golova, Cityju je trebalo manje od tri minute da preokrene rezultat kada je Cherki dodao loptu Tijjaniju Reijndersu, a Nizozemac je pogodio za 1-0.

Vodstvo Cityja trajalo je samo šest minuta kada je Forest pokrenuo protunapad koji je završio centriranjem Igora Jesusa u šesnaesterac za Omarija Hutchinsona, koji je svladao Gianluigija Donnarummu te postigao svoj prvi gol za klub.

Međutim, Cherki je u 83. minuti nakon dodavanja Gvardiola poluvolejem donio gostima sva tri boda. Pobjednički pogodak Cityja i asistenciju Gvardiola možete pogledati OVDJE.

City je sada bod ispred Arsenala, koji kasnije u subotu dočekuje Brighton & Hove Albion. Forest je 17.

Premier liga asistencija Joško Gvardiol Manchester City

