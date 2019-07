Hrvat oduševio Engleze! Njihove humoristične reakcije su neprocjenjive

Ivan Šunjić otišao je u Englesku gdje bi trebao postati novi igrač drugoligaša Birminghama, ali po reakcijama nekih navijača čini se kako im to zvuči predobro da bi bilo istinito te pozivaju na oprez.

"Ništa nije gotovo dok ne potpiše", komentar je jednog navijača na Twitteru koji većinom ima samo pozitivne komentare za hrvatskog veznjaka.

"Ovo je veliki korak za klub", dodao je drugi simpatizer engleskog drugoligaša, a čini se kako su i ostali uzbuđeni uoči početka sezone.

"Imamo sjajnu momčad, još samo fali napadač i pravi trener", komentar je na Twitteru.

Također, Šunjić se već sada u projekcijama nalazi u prvih 11 gdje bi trebao držati sredinu terena s Gardnerom.

"Ova momčad spremna je za doigravanje", optimističan je navijač Engleza, a jedan pratitelj na Twitter iskoristio je dobro poznatu frazu u engleskom jeziku.

"Sweet baby Jesus", napisao je ispod vijesti o dolasku Šunjića, što u engleskom jeziku označava izraz velikog iznenađenja.

Bilo je tu još nekih reakcija koje su bile na granici vulgarnosti i humora, a njih možete pogledati ispod.

We can confirm reports that #bcfc have agreed a deal with Dinamo Zagreb for midfielder Ivan Sunjic. The player is due to arrive in Birmingham for a medical today.