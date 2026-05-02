U ovom HNS-ovom natjecanju Dinamo očekuje pomoć Hajduka u dramatičnoj utrci za naslov

Nastavlja se dramatična utrka Lokomotive i Dinama za naslov prvaka u juniorskoj ligi. Lider prvenstva Lokomotiva u subotu je u utakmici 22. kola na Kajzerici deklasirala Rijeku s 3:0 (strijelci: Beljan, Tišljarić, Ivanišević) i odlijepila se od drugoplasiranog Dinama za tri boda (48-45), s tim da Dinamo ima utakmicu manje, protiv Gorice i odigrat će je tek 20. svibnja.

Kakav je raspored najvećih suparnika do kraja prvenstva? E, tu će Dinamo trebati pomoć Hajduka, koji Lokomotivu dočekuje u sljedećem kolu, 9. svibnja na Poljudu. Hajdukovi juniori tek su na četvrtom mjestu (s utakmicom manje) i praktički nemaju izgleda dohvatiti titulu, ali će i o njoj i te kako odlučivati, budući da u posljednjem kolu, 30. svibnja, gostuju u Maksimiru.

Lokomotiva, osim protiv Hajduka još igra s Varaždinom doma, potom s Mladosti u Ždralovima i u posljednjem kolu sa Slavenom Belupom doma. Dinamo u sljedećem kolu gostuje u Sesvetama, zatim ide u Samobor, pa odrađuje odgodu s Goricom doma, pa ide u Rijeku i dočekuje Hajduk.

Budu li nakon posljednjeg kola dvije momčadi izjednačene po broju bodova, plasman će se određivati prema njihovom međusobnom omjeru, a tu je Lokomotiva bolja od Dinama: na Kajzerici je bilo 3:3, a Maksimiru 2:0 za lokose. Dinamove juniore vodi Jerko Leko, a Lokomotivine - koji brane naslov prvaka - Ivan Parlov.