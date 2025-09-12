Hrvatskoj u Ligi nacija prijeti katastrofalna skupina: Ovo bi jako teško bilo prolazno

Hrvatska nogometna reprezentacija opet će nastupati u elitnom razredu Lige nacija, Ligi A, što direktno utječe na mjesto u kvalifikacijama za Euro 2028. godine. Ždrijeb skupina za Ligu nacija održat će se početkom 2026. godine, a Hrvatska će se naći u drugoj jakosnoj skupini. Ovisno o rasporedu, naši mogu završiti u vrlo teškoj skupini, ali s druge strane možemo dobiti i lakšu varijantu za prolazak.

Najgora opcija uključivala bi dvoboj sa Španjolskom, aktualnim europskim prvacima, Engleskom, finalistom Eura, te Turskom, reprezentacijom koja zna biti vrlo neugodna. S druge strane, bolji scenarij značio bi skupinu s Njemačkom, Norveškom i Češkom, što naravno i dalje nije nimalo lagana skupina.

Jakosne skupine:

1. skupina: Portugal, Španjolska, Francuska, Njemačka

2. skupina: Italija, Nizozemska, Danska, HRVATSKA

3. skupina: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

4. skupina: Wales, Češka, Grčka, Turska