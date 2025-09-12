Naši Portali
FBI otkriva detalje o ubojici Charlieja Kirka: 'Imamo ga'
'GRUPA SMRTI'

Hrvatskoj u Ligi nacija prijeti katastrofalna skupina: Ovo bi jako teško bilo prolazno

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.09.2025.
u 17:30

S druge strane, bolji scenarij značio bi skupinu s Njemačkom, Norveškom i Češkom, što naravno i dalje nije nimalo lagana skupina.

Hrvatska nogometna reprezentacija opet će nastupati u elitnom razredu Lige nacija, Ligi A, što direktno utječe na mjesto u kvalifikacijama za Euro 2028. godine. Ždrijeb skupina za Ligu nacija održat će se početkom 2026. godine, a Hrvatska će se naći u drugoj jakosnoj skupini. Ovisno o rasporedu, naši mogu završiti u vrlo teškoj skupini, ali s druge strane možemo dobiti i lakšu varijantu za prolazak. 

Najgora opcija uključivala bi dvoboj sa Španjolskom, aktualnim europskim prvacima, Engleskom, finalistom Eura, te Turskom, reprezentacijom koja zna biti vrlo neugodna. S druge strane, bolji scenarij značio bi skupinu s Njemačkom, Norveškom i Češkom, što naravno i dalje nije nimalo lagana skupina.

Jakosne skupine:

1. skupina: Portugal, Španjolska, Francuska, Njemačka

2. skupina: Italija, Nizozemska, Danska, HRVATSKA

3. skupina: Srbija, Belgija, Engleska, Norveška

4. skupina: Wales, Češka, Grčka, Turska

SA
Satnik1111
17:51 12.09.2025.

Baš svašta.

OL
olujasviholuja
17:38 12.09.2025.

Nagađanja

PA
Pametanumoruludih
18:09 12.09.2025.

Neka izvuku Spanjolsku, Englesku i Tursku.

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
SLAVLJENIK

Luka Modrić dobio je predivnu čestitku Maksimira i dirljivu feštu za jubilarni 40. rođendan

Maksimir je pohodila 21 tisuća navijača, a za konačnu potvrdu i opuštenu feštu do kraja našim je reprezentativcima trebalo nešto malo više od pedeset minuta kada smo došli do prednosti od dva pogotka. Najprije je Kristijan Jakić razgalio navijače na tribinama u 35. minuti, a u 51. je Andrej Kramarić u potpunosti opustio navijače drugim našim pogotkom. Krenula je potom pjesma s tribina: 'Zovi, samo zovi...'

