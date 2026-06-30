Milanović odgovara Plenkoviću: Jučerašnji događaji su uznemirujući. Skoro neviđeni

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas održava izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je poručio kako Plenković jučer nije rekao sve rekao je samo ono što želi reći. - Puno manje nastupam u javnosti, i osobnih i političkih razloga. Gledam što se događa, ne slažem se sa svime, nekih stvari se grozim. Manje govorim, ali u nekim situacijama moram govoriti, ovo je jedna od tih situacija. Jučerašnji događaji su uznemirujući. Skoro neviđeni. Čuo sam što je rekao premijer, nije rekao sve, rekao je ono što želi reći, i to što je rekao ne stoji, prijeteće je, nasilno na neki način - kazao je iz Ureda predsjednika na Pantovčaku.

- Ovdje se ne radi samo o manifestaciji u Parizu. Ondje se promovira takozvana Koalicija voljnih, dok NATO-a nema nigdje. Premijer do prekjučer nije smatrao potrebnim o tome sa mnom razgovarati ni jednu jedinu riječ. Od 7. svibnja pa sve do prekjučer nije imao potrebu kao sa mnom, vrhovnim zapovjednikom Hrvatske vojske, izabranim izravno od građana s jasnim mandatom, razgovarati o toj temi - rekao je Milanović.

- Jučer poslijepodne Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, dobio je poruku i pozive od nekih ljudi iz Ministarstva obrane. Tako to funkcionira! Poručeno mu je da se izvoli pojaviti u Vladi danas u 8.30. Ja sam, kad sam bio premijer, a i sada kad sam predsjednik, s osobom tog ranga uvijek komunicirao izravno, ne preko tajnice, tajnika ili nečije strine, nego izravno. Načelnik se čuo sa mnom i zaključili smo da se radi o izravnom zadiranju u sustav zapovijedanja jer ga premijer poziva da bi razgovarali u tko zna kakvom formatu, okružen vjerojatno ljudima iz vojske. Nakon toga nazvala ga je tajnica Andreja Plenkovića, a potom i Zvonimir Frka-Petešić. On je prijetio Kundidu da će ga smijeniti i umiroviti ako se danas ne pojavi - rekao je Milanović.

Milanović je poručio kako smatra da je takvo postupanje nedopustivo te da predstavlja ozbiljno zadiranje u sustav zapovijedanja. - To je zabranjeno i kažnjivo. To je narušavanje obrambene moći zemlje. Činite sve da s položaja maknete osobu čiji je posao donositi i provoditi odluke u zapovjednom sustavu te izvršavati moje zapovijedi kada ih izdam - rekao je.

Potom je ponovno obrazložio razloge zbog kojih je donio svoju odluku te se pozvao na ustavne ovlasti predsjednika Republike.- Prije svega, raščistimo jednu stvar. Ustav je vrlo jasan, zakon možda nešto manje, ali dovoljno. I Ustav i zakon propisuju da je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik i nitko drugi. Premijer se u tom kontekstu uopće ne spominje, a kamoli konzistorij praonice u kojem sa šest svojih suradnika maltretira i pokušava iznuditi nešto od načelnika Glavnog stožera - poručio je Milanović.

Podsjećamo nakon što je Vlada najavila da će sredinom srpnja u Pariz, uz premijera Andreja Plenkovića, otputovati i pripadnici Počasno-zaštitne bojne, Milanović je poručio da hrvatski vojnici na toj svečanosti neće sudjelovati. Dodatno je tenzije jučer podignuo premijer Plenković, koji je poručio kako protokolarno-ceremonijalni odlasci Hrvatske vojske nisu u nadležnosti predsjednika Republike, već ministra obrane. - Protokolarno-ceremonijalni odlasci Hrvatske vojske nisu u njegovoj nadležnosti, nego u nadležnosti ministra obrane. Hrvatska je pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i izvrsnu suradnju. Ministar obrane inzistirat će u zahtjevu upućenom načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu da Hrvatska vojska bude na tom ceremonijalnom događaju, rekao je Plenković.

Premijer je pritom uputio i upozorenje načelniku Glavnog stožera OSRH Tihomiru Kundidu, poručivši da će, ne ispuni li zahtjev ministra obrane, izgubiti njegovo povjerenje te da će očekivati njegovu ostavku.