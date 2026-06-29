Svaki već val iseljavanja iz Hrvatske pratio je val doseljavanja Hrvata iz BiH. Sada se prekida taj demografski kontinuitet

Demografska kriza u Hrvatskoj najčešće se promatra kroz prizmu u kojoj gotovo potpuno izostaje jedan od najvažnijih čimbenika koji je tijekom posljednjih stoljeća oblikovao hrvatsko društvo: Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Povijest hrvatskog naroda teško je razumjeti bez migracija između Hrvatske i BiH. Te migracije nisu bile iznimka, nego pravilo. Stoljećima su Hrvati iz BiH naseljavali hrvatske prostore nakon ratova, popunjavali demografske praznine, sudjelovali u gospodarskom razvoju zemlje te ostavili dubok trag u hrvatskoj politici, kulturi, znanosti, sportu i Crkvi. Ono što su druge europske države pokušavale ostvariti osmišljenim useljeničkim politikama, Hrvatska je desetljećima imala prirodnim putem: demografski oslonac u vlastitom narodu preko granice. Taj je obrazac funkcionirao gotovo neprekinuto od osmanskih osvajanja pa sve do početka 21. stoljeća, a danas se taj demografski kontinuitet prekida.