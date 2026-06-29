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NAJVEĆI DEMOGRAFSKI REZERVOAR

Svaki već val iseljavanja iz Hrvatske pratio je val doseljavanja Hrvata iz BiH. Sada se prekida taj demografski kontinuitet

VL
Autor
Tado Jurić
29.06.2026.
u 21:00

RH gubi najveći demografski rezervoar, Hrvata u BiH do 2035. samo 200 tisuća

Demografska kriza u Hrvatskoj najčešće se promatra kroz prizmu u kojoj gotovo potpuno izostaje jedan od najvažnijih čimbenika koji je tijekom posljednjih stoljeća oblikovao hrvatsko društvo: Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Povijest hrvatskog naroda teško je razumjeti bez migracija između Hrvatske i BiH. Te migracije nisu bile iznimka, nego pravilo. Stoljećima su Hrvati iz BiH naseljavali hrvatske prostore nakon ratova, popunjavali demografske praznine, sudjelovali u gospodarskom razvoju zemlje te ostavili dubok trag u hrvatskoj politici, kulturi, znanosti, sportu i Crkvi. Ono što su druge europske države pokušavale ostvariti osmišljenim useljeničkim politikama, Hrvatska je desetljećima imala prirodnim putem: demografski oslonac u vlastitom narodu preko granice. Taj je obrazac funkcionirao gotovo neprekinuto od osmanskih osvajanja pa sve do početka 21. stoljeća, a danas se taj demografski kontinuitet prekida.

Ključne riječi
demografija BiH Hrvati u BiH

Komentara 21

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SM
Sa_ma
21:37 29.06.2026.

Zalosno da nije Hrvata iz BIh imali bi oko dva ipol mijuna Hrvata u Hrvatskoj možda i manje....A sve je manje Hrvata u BIH kao u Hrvatskoj.Radi se o tome da nas netko drugi zamjeni.

BR
Broj
21:10 29.06.2026.

Znam dvje obitelji iz Kanade koji se vraćaju nakon 25 godina

Avatar Balkansko-Poštenje
Balkansko-Poštenje
22:11 29.06.2026.

Sa Balkana bježe mladi, sposobni i pošteni a doseljavaju se primjereni za one koji nemre pobječi.

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