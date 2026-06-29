Demografska kriza u Hrvatskoj najčešće se promatra kroz prizmu u kojoj gotovo potpuno izostaje jedan od najvažnijih čimbenika koji je tijekom posljednjih stoljeća oblikovao hrvatsko društvo: Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Povijest hrvatskog naroda teško je razumjeti bez migracija između Hrvatske i BiH. Te migracije nisu bile iznimka, nego pravilo. Stoljećima su Hrvati iz BiH naseljavali hrvatske prostore nakon ratova, popunjavali demografske praznine, sudjelovali u gospodarskom razvoju zemlje te ostavili dubok trag u hrvatskoj politici, kulturi, znanosti, sportu i Crkvi. Ono što su druge europske države pokušavale ostvariti osmišljenim useljeničkim politikama, Hrvatska je desetljećima imala prirodnim putem: demografski oslonac u vlastitom narodu preko granice. Taj je obrazac funkcionirao gotovo neprekinuto od osmanskih osvajanja pa sve do početka 21. stoljeća, a danas se taj demografski kontinuitet prekida.
Svaki već val iseljavanja iz Hrvatske pratio je val doseljavanja Hrvata iz BiH. Sada se prekida taj demografski kontinuitet
RH gubi najveći demografski rezervoar, Hrvata u BiH do 2035. samo 200 tisuća
Komentara 21
Znam dvje obitelji iz Kanade koji se vraćaju nakon 25 godina
Sa Balkana bježe mladi, sposobni i pošteni a doseljavaju se primjereni za one koji nemre pobječi.
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Zalosno da nije Hrvata iz BIh imali bi oko dva ipol mijuna Hrvata u Hrvatskoj možda i manje....A sve je manje Hrvata u BIH kao u Hrvatskoj.Radi se o tome da nas netko drugi zamjeni.