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HRVATSKA LEGENDA

FOTO Pogledajte kako izgleda raskošna kuća Luke Modrića u elitnom zadarskom naselju

Kožino: Kuća Luke Modrića
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.06.2026.
u 08:00

Prije nekog vremena su se pojavile i fotografije Modrićeve luksuzne kuće u elitnom zadarskom naselju Kožino, a osim vile u madridskom predgrađu La Moraleja, također i u Hrvatskoj posjeduje vrijednu nekretninu

Naš najbolji nogometaš Luka Modrić godišnje odmore uglavnom provodi ploveći po Jadranskoj obali i uživa na hrvatskim otocima, ali i određeno vrijeme provodi u Kožinu koje se nalazi u okolici Zadra gdje je Modrić odrastao. Zajedno sa suprugom Vanjom i djecom opušta se na plaži i puni baterije za svaku napornu sezonu, kada nema obaveza kao na svjetskom prvenstvu kao sada. 

Kožino: Kuća Luke Modrića
12.07.2023., Kozino - Kuca Luke Modrica u Kozinu Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prije nekog vremena su se pojavile i fotografije Modrićeve luksuzne kuće u elitnom zadarskom naselju Kožino, a osim vile u madridskom predgrađu La Moraleja, također i u Hrvatskoj posjeduje vrijednu nekretninu. 

Također, kapetan hrvatske nogometne reprezentacija Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200-ti nastup u dresu "Vatrenih" te tako postati tek četvrti nogometaš u "Klub 200".

Do sada su samo tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije, na drugom mjestu je Kuvajćanin Bader Al-Mutawa sa 202 nastupa, Argentinac Lionel Messi nedavno protiv Alžira ušao u klub 200.
Ključne riječi
Vatreni SP 2026. Zadar Kožino Luka Modrić

Komentara 1

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BA
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09:02 22.06.2026.

Ako ga se već hvali zasluženo njegovim nogometnim znanjem, neukusno ga je još i hvaliti njegovim bogatstvom. Dok je 25 % Hrvata u Hrvatskoj na rubu siromaštva po svim mjerilima u EU, dok pojedini umirovljrnici moraju četvrtinu svoje imovine utrošiti ako bi svaki dan popili samo jednu kavu u kafiću.......

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