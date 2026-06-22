FOTO Pogledajte kako izgleda raskošna kuća Luke Modrića u elitnom zadarskom naselju

Naš najbolji nogometaš Luka Modrić godišnje odmore uglavnom provodi ploveći po Jadranskoj obali i uživa na hrvatskim otocima, ali i određeno vrijeme provodi u Kožinu koje se nalazi u okolici Zadra gdje je Modrić odrastao. Zajedno sa suprugom Vanjom i djecom opušta se na plaži i puni baterije za svaku napornu sezonu, kada nema obaveza kao na svjetskom prvenstvu kao sada.
Prije nekog vremena su se pojavile i fotografije Modrićeve luksuzne kuće u elitnom zadarskom naselju Kožino, a osim vile u madridskom predgrađu La Moraleja, također i u Hrvatskoj posjeduje vrijednu nekretninu.
Također, kapetan hrvatske nogometne reprezentacija Luka Modrić u susretu protiv Paname upisat će 200-ti nastup u dresu "Vatrenih" te tako postati tek četvrti nogometaš u "Klub 200".
Do sada su samo tri igrača stigla do te nevjerojatne brojke. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije, na drugom mjestu je Kuvajćanin Bader Al-Mutawa sa 202 nastupa, Argentinac Lionel Messi nedavno protiv Alžira ušao u klub 200.
Ako ga se već hvali zasluženo njegovim nogometnim znanjem, neukusno ga je još i hvaliti njegovim bogatstvom. Dok je 25 % Hrvata u Hrvatskoj na rubu siromaštva po svim mjerilima u EU, dok pojedini umirovljrnici moraju četvrtinu svoje imovine utrošiti ako bi svaki dan popili samo jednu kavu u kafiću.......