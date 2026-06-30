FOTO Isplivale fotografije Marka Livaje s početka karijere. Pogledajte kako je ranije izgledao

Hajdukov igrač Marko Livaja navodno će dobiti mogućnost da kao slobodan igrač potraži novu sredinu, nakon incidenta koji se dogodio tijekom priprema bijelih u Sloveniji. Vijest još nije službena, a o cijeloj temi se oglasio i predsjednik Hajduka Ivan Bilić. - Kao klub smo se jučer službeno očitovali o događaju koji je vezan uz Marka Livaju. On je trenutačno suspendiran s priprema. To je jedina stvar koja je službeno činjenica. Pojavile su se i neke druge stvari u medijima. Klub tek treba s njim razgovarati i s njegovim agentom. Niz neistina osporavam, želio bih da se držimo dnevnog reda skupštine. Godina 2025. je nastavila prema cilju o financijskoj stabilnosti, poslovnih procesa i organizacijske strukture - kazao je ranije.

Livaja je godinama jedno od najprepoznatljivijih imena Hajduka i hrvatskog nogometa. Iako se o njemu najčešće piše zbog njegovih profesionalnih uspjeha i snažne povezanosti s navijačima, zanimanje javnosti često privlači i njegov privatni život. Posebnu pozornost javnosti izaziva njegov odnos sa suprugom Iris Livajom, s kojom ima dvoje djece, ali i pojedini detalji iz njegova života prije braka.

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U ranijim danima karijere Livaja je imao i nešto drukčiji imidž od onoga po kojem ga javnost danas prepoznaje. Fotografije pogledajte na njegovoj fan stranici na Facebooku OVDJE. U našoj foto galeriji iznad, pogledajte fotografije iz 2012. godine kada je bio u ljubavnom odnosu s voditeljicom Valentinom Miletić, a s kojom je pozirao našim fotografima na Rivi. Tada nije nosio bradu, imao je kraću kosu, a fotografije iz tog razdoblja danas često iznenade one koji ga pamte po prepoznatljivom izgledu iz posljednjih godina. Livaja nikada nije skrivao koliko mu Hajduk znači. Njegova povezanost s klubom i Splitom često se isticala kao jedan od razloga zbog kojih je imao poseban status među navijačima. Koliko mu je nogomet bio važan pokazao je i u jednom od najtežih razdoblja života, kada je zaigrao u utakmici protiv Osijeka nedugo nakon smrti oca. Podsjetimo, njegov otac Milan Livaja stradao je u prometnoj nesreći u Kaštel Sućurcu u kolovozu 2022. godine.