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PROMIJENIO SE

FOTO Isplivale fotografije Marka Livaje s početka karijere. Pogledajte kako je ranije izgledao

Split: Nogometaš AC Inter Milan Marko Livaja s djevojkom Valentinom Mileti?
Foto: Tino Juric/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
30.06.2026.
u 10:59

U ranijim danima karijere Livaja je imao i nešto drukčiji imidž od onoga po kojem ga javnost danas prepoznaje.

Hajdukov igrač Marko Livaja navodno će dobiti mogućnost da kao slobodan igrač potraži novu sredinu, nakon incidenta koji se dogodio tijekom priprema bijelih u Sloveniji. Vijest još nije službena, a o cijeloj temi se oglasio i predsjednik Hajduka Ivan Bilić. - Kao klub smo se jučer službeno očitovali o događaju koji je vezan uz Marka Livaju. On je trenutačno suspendiran s priprema. To je jedina stvar koja je službeno činjenica. Pojavile su se i neke druge stvari u medijima. Klub tek treba s njim razgovarati i s njegovim agentom. Niz neistina osporavam, želio bih da se držimo dnevnog reda skupštine. Godina 2025. je nastavila prema cilju o financijskoj stabilnosti, poslovnih procesa i organizacijske strukture - kazao je ranije. 

Livaja je godinama jedno od najprepoznatljivijih imena Hajduka i hrvatskog nogometa. Iako se o njemu najčešće piše zbog njegovih profesionalnih uspjeha i snažne povezanosti s navijačima, zanimanje javnosti često privlači i njegov privatni život. Posebnu pozornost javnosti izaziva njegov odnos sa suprugom Iris Livajom, s kojom ima dvoje djece, ali i pojedini detalji iz njegova života prije braka.

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Split: Nogometaš AC Inter Milan Marko Livaja s djevojkom Valentinom Mileti?
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U ranijim danima karijere Livaja je imao i nešto drukčiji imidž od onoga po kojem ga javnost danas prepoznaje. Fotografije pogledajte na njegovoj fan stranici na Facebooku OVDJE. U našoj foto galeriji iznad, pogledajte fotografije iz 2012. godine kada je bio u ljubavnom odnosu s voditeljicom Valentinom Miletić, a s kojom je pozirao našim fotografima na Rivi. Tada nije nosio bradu, imao je kraću kosu, a fotografije iz tog razdoblja danas često iznenade one koji ga pamte po prepoznatljivom izgledu iz posljednjih godina. Livaja nikada nije skrivao koliko mu Hajduk znači. Njegova povezanost s klubom i Splitom često se isticala kao jedan od razloga zbog kojih je imao poseban status među navijačima. Koliko mu je nogomet bio važan pokazao je i u jednom od najtežih razdoblja života, kada je zaigrao u utakmici protiv Osijeka nedugo nakon smrti oca. Podsjetimo, njegov otac Milan Livaja stradao je u prometnoj nesreći u Kaštel Sućurcu u kolovozu 2022. godine.
Ključne riječi
nogometaš imidž izgled Hajduk Marko Livaja showbiz

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