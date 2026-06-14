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OBJAVIO ROMANO

Procurio veliki preokret oko Joška Gvardiola: Čudesni Hrvat donio odluku o svojoj budućnosti

Hrvatski reprezenativci stigli u Alexandriju
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.06.2026.
u 19:32

Prema informacijama koje je objavio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, Joško Gvardiol vrlo je blizu potpisa novog, znatno boljeg ugovora koji bi ga za engleskog prvaka vezao sve do ljeta 2031. godine

Engleski doprvak Manchester City odlučio je povući konkretan potez kako bi zadržao hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola i demantirao priče o njegovu mogućem odlasku u Real Madrid. Prema informacijama koje je objavio najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano, Joško Gvardiol vrlo je blizu potpisa novog, znatno boljeg ugovora koji bi ga za engleskog prvaka vezao sve do ljeta 2031. godine.

- Manchester City je blizu sklapanja novog ugovora s Joškom Gvardiolom, koji bi vrijedio do lipnja 2031. godine. 

Manchester City već mjesecima radi na novom ugovoru za Gvardiola, a iako je Real Madrid pokazivao interes tijekom proteklih mjeseci, Joško je sada blizu prihvaćanja poboljšanih uvjeta koje mu je ponudio Manchester City.

U klubu vlada optimizam da će posao uskoro biti zaključen i da će se time završiti cijela saga, jer se Gvardiola smatra ključnim igračem u projektu Enza Maresce.

Postoji velik optimizam da će ugovor uskoro biti potpisan - objavio je inače vrlo pouzdani Romano.

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Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Joško Gvardiol

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