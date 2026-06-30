Plenković o slanju vojnika na mimohod u Parizu: 'Odluka ne zahtijeva suglasnost predsjednika'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se, na početku današnje sjednice Vlade, na aktualne teme te podsjetio kako je jučer donesena odluka o nastavku ograničenja cijena naftnih derivata. "Došlo je do smanjenja cijena - benzinsko gorivo za tri eurocenta, dizelsko za pet eurocenti, plavi dizel za deset eurocenti. To su već reakcije burzi na otvaranje Hormuškog tjesnaca. Vlada i dalje zadržava subvencije kako bismo smanjivali cijenu energenata i inflatorne pritiske", kazao je.

Osvrnuo se i na nove podatke o broju osiguranika u Hrvatskoj te naveo: "To znači da u Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi. To je, koliko je meni poznato, rekord. Nikada takav broj nismo imali što dovoljno govori o tržištu rada i dinamici hrvatskoga gospodarstva." Pritom, Plenković je dodao: "Imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi. Takav omjer nismo imali nikada. Možemo iskazati zadovoljstvo s ovakvim podacima."

Plenković je čestitao nogometnoj reprezentaciji na pobjedi protiv Gane te kazao kako će ministar Oleg Butković biti na utakmici u Torontu s Portugalom. "Želimo uspjeh i očekujemo, naravno, još jednom veliku potporu hrvatskih navijača, osobito Hrvata iz Kanade i SAD-a." Govoreći o razornom potresu u Venezueli, Plenković je naveo kako su obavljene konzultacije te da će danas biti donesena odluka o financijskoj podršci u iznosu od milijun eura.

Oko poziva Francuske da Hrvatska sudjeluje na mimohodu u Parizu, oko kojeg je izbio sukob između Vlade i Pantovčaka, Plenković je rekao: "Da još jednom ponovimo okvir o kojem se tu radi. Prvo, pozvani su i predstavnici na političkoj razini. Predsjednik Macron uputio mi je pismo da dođem, ja sam taj poziv prihvatio. Pozvani su predstavnici oružanih snaga svih članica EU, riječ je o skupinama od 20-ak vojnika. Danas smo dobili potvrdu da su sve članica EU prihvatile poziv i da će uputiti svoje postrojbe. Dakle, simbolična prisutnost. Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine."

"Ministar obrane donio je odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga na vojnom mimohodu. Sukladno zakonu, nadležan je da propisuje odluke o prelasku granice hrvatskih vojnika radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti. Dakle, nije riječ o vojnoj operaciji. Ovakvu odluku bi trebao provesti načelnik Tihomir Kundid. Riječ je o odluci koja ne zahtijeva suglasnost predsjednika Republike", dodao je.

"Očekujemo od načelnika Glavnog stožera da poštuje zakon i provede odluku ministra u djelo. Kao što sam rekao jučer, ovdje nema nikakvih ingerencija predsjednika Republike. Očekujemo da se odluka provede. Ukoliko to ne bude slučaj, načelnik Glavnog stožera više ne bi imao moje ni vladino povjerenje. Nadamo se da do takvog scenarija neće doći", zaključio je Plenković.