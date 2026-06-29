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BIT ĆE OSJETNO SVJEŽIJE

Temperature do 39 °C pa nagli obrat: Bit će pljuskova s grmljavinom, zna se gdje će prvo krenuti

Foto: Neva Zganec/PIXSELL/DHMZ
1/9
Autor
Dora Taslak
29.06.2026.
u 23:19

Najviša dnevna temperatura u utorak bit će uglavnom od 34 do 39 °C

Za područje gotovo cijele zemlje izdana su za utorak crvena upozorenja zbog iznimno visokih temperatura. Najviša razina alarma izdana je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku izdano narančasto upozorenje. "Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", istaknuo je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Od sredine dana, u utorak se uz jači razvoj oblaka lokalno očekuju i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar će uz pljuskove biti prolazno jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od 17 do 22 °C, na Jadranu od 24 do 29 °C. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 34 do 39 °C.

U srijedu će i dalje biti vruće, no nestabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, ponajprije na kopnu, očekuju se lokalno pljuskovi s grmljavinom kojih će navečer biti i na sjevernom Jadranu. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a postoji mogućnost i za nevrijeme. U četvrtak će kiše još biti uglavnom na istoku te u Dalmaciji gdje su još u noći vjerojatni i pljuskovi s grmljavinom. U petak djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, a uz jači razvoj oblaka poslijepodne u unutrašnjosti može biti kratkotrajnih pljuskova. Od četvrtka će biti osjetno svježije, osobito na kopnu, ustvrdio je DHMZ.

Foto: DHMZ

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Ključne riječi
grmljavinsko nevrijeme toplinski val dhmz vremenska prognoza vrijeme

Komentara 2

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Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
23:36 29.06.2026.

Zanimljivo poslije sunca kiša i obratno.. čuvajte se, čuvajte djecu..🤮🤮🤮🤮

LE
lector2corrector
23:48 29.06.2026.

Otkrit ću ti tajnu, gđo Taslak: najprije je počelo u Münchenu... :)

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