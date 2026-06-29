Temperature do 39 °C pa nagli obrat: Bit će pljuskova s grmljavinom, zna se gdje će prvo krenuti

Za područje gotovo cijele zemlje izdana su za utorak crvena upozorenja zbog iznimno visokih temperatura. Najviša razina alarma izdana je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku izdano narančasto upozorenje. "Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", istaknuo je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Od sredine dana, u utorak se uz jači razvoj oblaka lokalno očekuju i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar će uz pljuskove biti prolazno jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjerena bura, poslijepodne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od 17 do 22 °C, na Jadranu od 24 do 29 °C. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 34 do 39 °C.

U srijedu će i dalje biti vruće, no nestabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, ponajprije na kopnu, očekuju se lokalno pljuskovi s grmljavinom kojih će navečer biti i na sjevernom Jadranu. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a postoji mogućnost i za nevrijeme. U četvrtak će kiše još biti uglavnom na istoku te u Dalmaciji gdje su još u noći vjerojatni i pljuskovi s grmljavinom. U petak djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, a uz jači razvoj oblaka poslijepodne u unutrašnjosti može biti kratkotrajnih pljuskova. Od četvrtka će biti osjetno svježije, osobito na kopnu, ustvrdio je DHMZ.

Foto: DHMZ